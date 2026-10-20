Minerva Casero, Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann, Moria Casán, Arturo Puig y Carla Conte en los premios ACE. (Foto: Movilpress).

La comunidad teatral tuvo una noche de gala el lunes por la noche, cuando se entregaron los premios ACE en el teatro el Nacional y Ciudad estuvo ahí.

En una ceremonia en la que Moria Casán recibió un homenaje por su trayectoria, como ya había tenido en los premios Pinti, la One fue una de las grandes protagonistas de la noche.

“En este lugar empecé mi carrera sin saber que iba a empezar, de la facultad de Derecho me vine acá, hice el examen de Economía Política y vine, llegué tarde, me cambié y vine a este escenario y ese mismo día debuté sin saber que sería una carrera maravillosa”, contó La One.

Moria Casán fue homenajeada en los Premios ACE 2026. (Foto: Movilpress)

“Siempre me sentí sujeto, vestida por mi propia luz y lo que la gente compró de mí, así que agradezco al público y al teatro que es el foco cultural que nos ampara y protege”, remató sobre el escenario.

Los looks en los ACE 2026

A la hora de los looks, Minerva Casero fue quizá de las más osadas y elegantes con un vestido color champán al cuerpo con transparencias.

Minerva Casero en los Premios ACE 2026. (Foto: Movilpress)

Además, se destacaron parejas como Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, o Carla Conte y Ezequiel Corbo.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann en los Premios ACE 2026. (Foto: Movilpress)

El gran ganador de la noche fue Hairspray con 6 estatuillas. La obra dirigida por Fernando Dente se llevó Musical, Producción, Revelación, Dirección, Sonido y Coreografía.

Arturo Puig en los Premios ACE 2026. (Foto: Movilpress)

Por otra parte, Ingrid Pelicori ganó el ACE de Oro tras haberse consagrado como mejor actriz por La muerte de un viajante.

Carla Conte y Ezequiel Corbo en los Premios ACE 2026. (Foto: Movilpress)

Todos los ganadores de los premios Ace por categoría

Dirección de drama y/o comedia dramática: Mariano Pensotti (La obra)

Drama y/o Comedia dramática: La obra

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: -Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

Comedia: Berlín Berlín

Fernanda Metilli ganadora en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Actriz en comedia: Fernanda Metilli (Berlín Berlín)

Actor en comedia: Diego Capusotto (Tirria)

Andrea Politti, actriz de Tirria y HDP, en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Actuación femenina en musical: Alejandra Radano (Company) y Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Dirección en teatro alternativo: Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

Espectáculo de humor: Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

Actuación masculina en teatro alternativo: Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Elena Roger en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Producción: Club Media y Olga (Hairspray)

Escenografía: Mariana Tirantte (La obra)

Infantil: La flauta mágica

Obras en teatro alternativo: La muerte de un viajante

Music Hall/Café concert: The Opera Locos

Julieta Nair Calvo en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Dirección musical: Gaby Goldman (Billy Elliot)

Musical: Hairspray

Actuación masculina en musical: Fernando Dente (Company)

Actuación femenina en teatro alternativo: Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

Vestuario: Stella Maris Müller (Anastasia)

Eleonora Wexler en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Revelación: Damián Betular (Hairspray)

Sonido: Gastón Brisky (Hairspray)

Iluminación: David Seldes (Company)

Música original: Martín Bianchedi (Misery)

Moria Casán en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Coreografía: Vanesa García Millán (Hairspray)

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Julia Calvo (Misery)

Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia: Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Director general de musical/Music hall/Café concert: Fernando Dente (Hairspray)

Moria Casán en los premios Ace 2026. (Foto: Movilpress)

Actuación en obra para un solo personaje: Leonardo Sbaraglia (por Los días perfectos)

Directora/director de comedia: Corina Fiorillo (Berlín Berlín)

Autora/Autor: Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)