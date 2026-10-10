A fines de 2024, Esteban Mirol dio el portazo y abandonó El Nueve. A casi dos años de su renuncia, el conductor salió a hablar y contó toda la verdad detrás de su salida.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mirol hizo un descargo donde no se guardó nada. “¿Qué te dijeron en El Nueve cuando anunciaste tu renuncia al aire?“, quiso saber el periodista que aprovechó para enviarle un saludo a Diego Toni, el Gerente de Contenidos y Programación de dicho canal.

Sin embargo, la respuesta de Mirol fue tajante: ”No, yo con Diego Toni prácticamente no hablaba y yo no le mando saludos". Entonces, el conductor explicó el motivo de su salida y dejó en claro que no pudo irse en buenos términos.

ESTEBAN MIROL, CONTRA EL NUEVE

Durante la entrevista, Esteban Mirol aseguró: “Yo creí que eran amigos, de hecho me pidieron que me quede hasta el último día de diciembre y acepté porque me iba a ir en noviembre. No terminé bien en el canal”.

“Pensé que tenía una buena relación pero no terminé bien, la verdad que no. Hubo varias cosas que me molestaron y una de ellas fue algo que pasó en el Martín Fierro el año pasado”, detalló el periodista, visiblemente afectado.

Esteban Mirol explotó contra El Nueve con un duro descargo (Video: Mitre Live)

Luego, explicó: “Estábamos nominados con el noticiero por el trabajo de 2024 y recibí la noticia de que no me iban a invitar y entonces en una charla con Luis Ventura le pregunté si me iba a invitar él y me dijo que si. ¿Podes creer que en la terna cuando pusieron el video del noticiero yo no estaba? Solo aparecía Marisa Andino”.

Por otro lado, afirmó: “Esas cosas no se olvidan y entonces vos decís con esta gente es preocupante, hay que tener cuidado. Si me llama Toni hoy para regalarme un programa, yo le digo que ni siquiera lo voy a ver, ¡olvidate! A canal 9 no vuelvo más mientras esté el sindicalista Victor Santa María porque es todo lo mismo”.

“Pasaron otras cosas también, te prometen cosas y no las cumplen. Me molestó lo del Martin Fierro porque lo sentí como una traición. Un amigo te avisa estas cosas y no lo hicieron”, concluyó Esteban en su contundente descargo contra el canal.