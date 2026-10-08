El mundo de la danza y el espectáculo argentino quedó en el centro de una fuerte controversia después de que varias jóvenes denunciaran públicamente situaciones de acoso que habrían ocurrido durante clases y ensayos.

Las acusaciones apuntan principalmente contra los coreógrafos Esteban Toppi y Nahuel Leguizamón, aunque también apareció mencionado Mati Napp, el reconocido coreógrafo del Bailando que trabajó con importantes figuras de la música argentina.

LOS POSTEOS DE LOS BAILARINES Y PROFESORES DENUNCIADOS

Luego de la repercusión que tuvieron los testimonios publicados en redes sociales, Esteban Toppi y Nahuel Leguizamón realizaron posteos en sus cuentas de Instagram en los que se refirieron a la situación y a las consecuencias que generó la difusión de las denuncias.

Esteban Toppi anunció que dejará los espacios en los que participaba

Toppi publicó primero un breve mensaje en sus historias de Instagram en el que anunció que dejará de participar de los espacios de los que formaba parte.

“Aclaro: no voy a seguir participando de ninguno de los espacios que habitaba. Sé que para algunas personas saber esto es importante”, escribió el bailarín y profesor.

Foto: captura de Instagram

Más tarde, compartió un mensaje más extenso en el que pidió perdón y habló de un proceso personal de revisión.

“Perdón por tardar en escribir, necesitaba acordarme de quién quiero ser”, comenzó el texto.

En su publicación, Toppi expresó: “Perdón por no ver. No hablar. No escuchar. No sentir antes todo esto” y agregó: “Perdón por no lograr ordenar a tiempo las cosas de mí que no debían de existir”.

También se refirió a las personas que, según sus propias palabras, pudo haber lastimado, a quienes no acompañó o defraudó: “Perdón a quienes les hice mal. A quienes no acompañé. A quienes defraudé”.

El bailarín además agradeció a quienes lo están ayudando en este momento y aseguró que quiere aprender de lo ocurrido.

Foto: captura de Instagram

“Nunca deseé tanto algo en mi vida”, escribió, antes de manifestar su disposición a escuchar a quienes necesiten hablar con él y cerrar el mensaje con otro pedido de perdón.

Nahuel Leguizamón habló de las denuncias y pidió abrir espacios de diálogo

Por su parte, Nahuel Leguizamón también publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram, en el que hizo referencia a la situación y reconoció que actualmente está atravesando un momento difícil.

“Empecé creyendo que tenía que aclarar puntualmente mi caso y que eso estaría bien... pero nada que pueda aclarar en este medio va a estar bien”, escribió.

En el mismo mensaje, Leguizamón sostuvo que, pese a estar “pasándola mal”, considera necesario que se genere esta conversación porque, según planteó, durante estos días salieron a la luz “casos realmente graves”.

Foto: captura de Instagram

El bailarín también hizo referencia a personas que habrían cometido hechos de mayor gravedad y planteó una reflexión sobre la necesidad de cuestionar incluso a personas cercanas.

“Hoy lamentablemente hay que dudar incluso de quienes queremos, de quienes nos caen bien o parecen incapaces de hacernos daño”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que estar atentos, preguntar y generar espacios seguros también constituye una forma de cuidado: “Preguntarnos, creando espacios seguros y no dar nada por sentado también es una forma de cuidarnos”.

Hacia el final de su mensaje, Leguizamón planteó la necesidad de abordar la situación de manera colectiva y manifestó su disposición a conversar con personas que lo conocen.

“De esto se sale en comunidad, eso seguro”, escribió, y agregó que es momento de continuar abriendo espacios de escucha, conversación y concientización.

Por último, aseguró estar dispuesto a conversar y se comprometió a “hacer, deshacer y construir los espacios que necesitamos”.

Qué dijeron los denunciados

Los mensajes publicados por Toppi y Leguizamón se conocieron después de la difusión de los testimonios de distintas jóvenes en redes sociales. Ninguno de los dos posteos, tal como fueron publicados, detalla de manera individual las situaciones denunciadas ni permite establecer por sí solo qué episodio concreto está respondiendo cada uno.

Por eso, en la nota conviene mantener la diferencia entre los testimonios y acusaciones difundidos públicamente y las declaraciones realizadas posteriormente por los profesionales señalados.

Según los relatos difundidos en redes sociales, algunas alumnas habrían atravesado situaciones incómodas, comentarios inapropiados e insinuaciones reiteradas, incluso después de haber manifestado su rechazo.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación es que algunas de las jóvenes aseguraron que eran menores de edad cuando habrían ocurrido determinados episodios.

POR QUÉ MATI NAPP QUEDÓ INVOLUCRADO EN LAS DENUNCIAS DE ACOSO

A diferencia de los otros dos profesionales señalados, Mati Napp no fue acusado de haber protagonizado directamente los presuntos episodios de acoso.

Su nombre apareció en los testimonios porque, según las denunciantes, habría presenciado algunas de las situaciones relatadas sin intervenir para detenerlas.

De esta manera, los cuestionamientos hacia el coreógrafo están relacionados con una supuesta actitud de permisividad frente a las conductas atribuidas a sus colegas.

La repercusión creció dentro del ambiente de la danza comercial argentina, donde los tres profesionales son conocidos por sus trabajos, capacitaciones y workshops compartidos a lo largo de los años.

Mati Napp quedó envuelto en una polémica por denuncias de acoso en el ambiente de la danza. Crédito: Instagram

Sin embargo, es importante aclarar que las acusaciones contra Esteban Toppi y Nahuel Leguizamón se difundieron inicialmente en redes sociales. Hasta el momento, no se informó si existe una presentación judicial formal ni se conocen resoluciones que acrediten los hechos señalados.

QUIÉN ES MATI NAPP, EL COREÓGRAFO QUE TRABAJÓ CON EMILIA MERNES Y LALI ESPÓSITO

Mati Napp construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo argentino y alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el Bailando de Marcelo Tinelli, donde estuvo detrás de diferentes coreografías que se destacaron en el certamen.

Su carrera también incluye trabajos junto a Emilia Mernes, Lali Espósito, Cazzu y Duki, además de distintas producciones teatrales y musicales.

En 2021 formó parte de La Academia de ShowMatch como coach y continuó desarrollando proyectos vinculados con la formación de bailarines y la puesta en escena de espectáculos.

En el plano personal, también ganó notoriedad mediática por su relación sentimental con Flor Vigna, con quien mantuvo un romance durante su paso por el programa de Marcelo Tinelli.

Ahora, Mati Napp vuelve a quedar en el centro de la polémica, aunque por una situación completamente diferente a sus habituales proyectos artísticos.

Por el momento, las acusaciones de acoso en el ambiente de la danza no fueron acreditadas judicialmente, y será necesario conocer si se presentan denuncias formales y las respuestas de los profesionales señalados para establecer el alcance de los hechos relatados.

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien que sufra violencia de género o situaciones de abuso/acoso, llamá al 144 las 24 horas para pedir ayuda.