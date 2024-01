El enfrentamiento entre Flor Vigna y Noelia Marzol, que se desató cuando la jurado del Bailando 2023 le dijo a la participante que compartieron dos“picaflores”, enfrente de su marido y sus dos hijos, escaló y llegó a oídos de Mati Napp.

Se supo que uno de los picaflores habría sido Nico Occhiato, ex de Flor y que habría salido un tiempo con Noelia, cuando la pareja habría estado en un impasse. Acto seguido, fue la propia Marzol quien confirmó en Intrusos que salió con Mati, quien también estuvo con Flor mucho antes que Luciano Castro.

“Juan, no estoy enterado de nada, estuve en España en estos días”.

En este contexto, Juan Etchegoyen quiso entrevistar al coreógrafo para Mitre Live y recibió una tajante respuesta. “Buen día, Juan, no doy entrevistas”, le dijo, sin filtro. Cuando el periodista le insistió, Napp le puso un punto final al tema. “Juan, no estoy enterado de nada, estuve en España en estos días”, sentenció. “No le creo nada a Mati Napp cuando me dice esto porque hoy todos los famosos y todas las personas en general se enteran de todo rápidamente”, cerró Juan, indignado.

¿QUIÉNES SON LOS DOS PICAFLORES DE LOS QUE HABLA FLOR VIGNA?

Luego de la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron (enfrente de su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina); Ángel de Brito dio a conocer quiénes serían esos hombres.

“Mati Napp y Nicolás Occhiato”, escribió el presentador de LAM y jurado de Bailando 2023 en su cuenta personal de X (ex Twitter), en referencia al conductor (que actualmente está en pareja con Flor Jazmín Peña) y al famoso coreógrafo.

Horas antes, Marzol había volcado su malestar con Vigna en una nota que dio en el ciclo que conduce De Brito por América: “A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme., siendo que de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa pasó, y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro”.

“Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex”, cerró, dejando en claro que sigue molesta con la cantante.