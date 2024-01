Luego de la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron (enfrente de su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina); Ángel de Brito dio a conocer quiénes serían esos hombres.

“Mati Napp y Nicolás Occhiato”, escribió el presentador de LAM y jurado de Bailando 2023 en su cuenta personal de X (ex Twitter), en referencia al conductor (que actualmente está en pareja con Flor Jazmín Peña) y al famoso coreógrafo.

Foto: Captura de Twitter (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Horas antes, Marzol había volcado su malestar con Vigna en una nota que dio en el ciclo que conduce De Brito por América: “A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme., siendo que de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa pasó, y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro”.

Mati Napp tuvo un fugaz romance con Flor Vigna.

“Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex”, cerró, dejando en claro que sigue molesta con la cantante.

LOURDES SÁNCHEZ, TULI ACOSTA, NOELIA MARZOL Y EL CONEJO QUIROGA SON LOS FINALISTAS DE BAILANDO 2023

Luego de que se viviera una noche a pura emoción y después de que todos los participantes de Bailando 2023 llegaran a estas instancias finales del certamen, se conoció qué parejas pasaron a la semifinal.

En una gala que se vivió a flor de piel, Noelia Marzol, Tuli Acosta, Brian Sarmiento, Yeyo de Gregorio, Alexis “el Conejo” Quiroga, Lourdes Sánchez, Luciano “El Tirri” y Anabel Sánchez dejaron todo en la pista.

Foto: Captura (América)

Pero el jurado decidió en primer lugar y por decisión unánime, darle una nueva oportunidad a Lourdes Sánchez. En segunda instancia, y también por decisión unánime, los votos fueron para Tuli Acosta.

De esta manera, fue el público quien debió elegir a sus favoritos y Marcelo Tinelli hizo el gran anuncio: “La pareja que pasa, lo hace con el 26,9% de los votos. ¡Son semifinalistas de este Bailando por decisión de la gente, Noelia Marzol y Jony Lazarte!”, expresó. Y minutos más tarde, cerró: “¡Con el 23,4% son semifinalistas elegidos por la gente, la pareja de Conejo Quiroga y Martina Peña!”.

El jueves 25 de enero, Tuli Acosta enfrentará a Lourdes Sánchez; y el viernes 26 de enero, el Conejo Quiroga enfrentará a Noelia Marzol. La gran final se vivirá el próximo lunes 29 de enero.

Con este resultado, el conductor saludó a los eliminados (Brian Sarmiento, Yeyo de Gregrio y Martu Morales, Luciano “El Tirri” y Anabel Sánchez) y explicó cómo serán los cruces en la semifinal: el jueves 25 de enero, Tuli Acosta enfrentará a Lourdes Sánchez; y el viernes 26 de enero, el Conejo Quiroga enfrentará a Noelia Marzol. La gran final se vivirá el próximo lunes 29 de enero.