Noelia Marzol reveló en diálogo con Intrusos cómo reaccionó su marido, Ramiro Arias, tras los dichos de Flor Vigna en el Bailando 2023 que generaron polémica.

“¿Vos entendés de qué tipos habló ella?”, le preguntó Karina Iavícoli a la bailarina, quien respondió: “No, yo juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla”.

“Cuando volviste a tu casa, ¿hablaste con tu marido de esta situación?”, indagó Flor de la Ve y ella confesó: “Sí, está re caliente Ramiro pero porque me defiende”.

Noelia Marzol habló con Intrusos.

“Sabe que es un lugar que a mí no me queda cómodo. No me gusta todo lo que está sucediendo, creo que Flor en algún punto se dio cuenta que la pifió”, cerró.

NOELIA MARZOL CONTÓ EL PEDIDO QUE LE HIZO A FLOR VIGNA DESPUÉS DE LA POLÉMICA

Noelia Marzol contó el pedido que le hizo a Flor Vigna tras la polémica que se armó en el Bailando por decir que compartieron dos hombres deltante de su familia.

“Le pedí por favor que diga públicamente de lo que estaba hablando porque deja entre ver que sucedió algo que no sé de qué habla”, dijo la bailarina a Intrusos.