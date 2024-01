Luego de la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron en frente a su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina; la participante dijo lo suyo.

“A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme., siendo que de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa pasó, y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro”, comenzó diciendo Noelia en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex”, agregó, dejando en claro que sigue molesta con la cantante.

En cuanto a la posibilidad de ir a buscar a Vigna, Noelia lanzó, picante: “Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema. Ustedes me conocen, chicos. Yo soy muy tranquila, pero no se metan con mi familia porque ahí hay un límite”. Y cerró, haciendo un gesto con la cara como disconforme con las palabras de la jurada del certamen de baile: “Ella después me escribió y yo le contesté. Voy a tomarlo como unas disculpas”.

FLOR VIGNA HABLÓ DEL PACTO QUE HIZO CON NICO OCCHIATO ANTES DEL ESTRENO DE SU TEMA PICAFLOR

Luego de las fuertes repercusiones que despertó Picaflor, su flamante tema que está inspirado en su exnovio, Nico Occhiato, y su actual novia, Flor Jazmín Peña, la cantante dio a conocer la charla privada que mantuvo con el conductor.

En medio de una charla con el influencer que se hace llamar “La tía Sebi”, Flor dio detalles de la conversación que tuvo con Occhiato previo al lanzamiento de su nuevo hit: “Él es un genio del marketing y me dijo ‘vos tenés que sacar la música que querés, cuando querés. Te agradezco el gesto’”, expresó.

La cantante apuntó contra su ex en su nuevo tema musical. (Foto: Instagram/@florivigna)

“Quedó ese pacto entre jugar un poco con los medios y con todo lo que nos dicen siempre, y poder beneficiarnos”, agregó, dejando en claro que a Nico no le molestó la picante letra que se puede escuchar en la canción.

En el clip, que se dio a conocer este martes 23 de enero a las 20 (hora argentina), se puede ver a Flor bailando con muchos bailarines y una letra que no pasó desapercibida para sus seguidores: “Sos un picaflor. Te gusta jugar a las flores, caritas de muchos colores. Un nene que hace que llores, por eso me gustan mayores... Un nene que hace que llores”, se la escucha decir en un fragmento.