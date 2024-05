Desde la clínica, sentada en el borde de la cama, Belu Lucius sorprendió a sus seguidores de Instagram al contar que ese mismo día sería operada. “Les cuento que tengo un tumor, un tumor benigno; me lo tienen que sacar hoy”, informó, precisa.

“Mucha gente piensa que el teratoma es un hijo que me comí o un hermano que me nace y que me lo comí cuando era chica. No es así. Un teratoma es un quiste de grasa y tiene otros tejidos; pelos, dientes y cartílagos”, sumó sobre su diagnóstico.

“Se forma en cualquier lado del cuerpo... En la espalda, en el pecho”, subrayó, contundente, revelando que a ella se le formó en su ovario derecho.

¿CUÁNTO MEDÍA EL TERATOMA QUE LE SACARON A BELU LUCIUS?

Luego de la operación, Belu dio más detalles sobre su teratoma.

“Me sacaron seis centímetros de quiste”.

el mes pasado medía cinco centímetros. El doctor me dijo que en su mayoría era hueso