En una nota de Flor Vigna con Intrusos depuró algunas cuestiones que le quedaron atragantadas estos años. Allí, en medio del enojo de Noelia Marzol, reconoció que compartió a Nicolás Occhiato con la bailarina y desmintió haber salido con Nicolás Cabré revelando tremendas internas de cuando compartieron la tira Mi hermano es un clon.

“Mi primer protagónico con Cabré me tocó un compañero que te hace todas. Que si no le das bola, te hace todas”.

“Todos podemos hablar desde el presente lindo que tenemos. Yo estoy con Castro, ella está con Rama y en el pasado dijimos ‘este picaflor que estuvo conmigo, estuvo con vos’”, aseguró, antes de que Laura Ubfal mencione al actual novio de Flor Jazmín.

“No tiene nada de malo que haya salido con Occhiato”, aseveró, sobre Noelia mientras destacaba que no estaba cargando contra nadie. En ese momento apareció el nombre de Nicolás Cabré y el escándalo con Laurita Fernández, luego de ser señalada como “tercera en discordia”. En ese momento, prendió el ventilador contra el actor.

Foto: Web Por: Ivan Basso

FLOR VIGNA APUNTÓ CONTRA NICOLÁS CABRÉ Y EL ESCÁNDALO CON LAURITA FERNÁNDEZ: “SI NO LE DAS BOLA, TE LAS HACE TODAS”

“Nunca salí con Cabré y nunca en la vida saldría con él. Lo pasé muy mal”, lanzó, rotunda para dar detalles del mal recuerdo que le dejó su compañero de la comedia.

“Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles”,

“Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años, me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico en el que confían en mí me toca un compañero que te hace todas. Que si no le das bola, te hace todas. Fue refeo y yo no dije nada porque tenía miedo”, se despachó.

“Siento que todavía me falta más recorrido para poder decir cosas del espectáculo sin que no me dejen de llamar. A veces de figuras poderosas decís ‘me pasó esto y esto’ y te dejan de llamar”, afirmó.

Foto: Captura de TV

FLOR VIGNA ARREMETIÓ CONTRA NICOLÁS CABRÉ Y LOS CELOS DE LAURITA FERNÁNDEZ: “ERAN DELIRIOS DE ÉL”

“Yo no hablé y salió el elenco a defenderme. Yo siempre vi Polka de toda la vida y lo admiraba a él. Me pareció que no era un mal compañero, me pareció todo feo. Como artista y como todo”, arremetió.

Incluso la cantante habló del enfrentamiento que vivió con Laurita Fernández, quien en ese tiempo salía con Cabré.

“Con Laurita, nada. Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles. Él salía desde la cobardía a decir ‘es un tema de mujeres, arréglense entre mujeres’”, lanzó, picantísima.