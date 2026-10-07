Carlos Clerici, el locutor, periodista y docente que durante 35 años fue la voz de las campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida, murió este lunes a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, donde comunicaron que falleció “rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz”.

“Durante toda la semana agradeció cada saludo y cada visita”, agregaron sus familiares en el mensaje publicado en la cuenta de Instagram del locutor. Una de sus hijas, la ilustradora Mey Clerici, también lo despidió con una publicación en la que recordó distintos momentos de su infancia junto a su padre. “Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en mi bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero”, escribió.

El posteo sobre la muerte de Carlos Clérici (Foto: Instagram @clericicarlos)

La despedida de Clerici también generó una sentida reacción de Luchemos por la Vida, organización con la que trabajó desde las primeras campañas y cuya identidad quedó fuertemente asociada a su voz. “Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana”, expresaron desde la ONG. Además, destacaron que, aunque ya lo extrañan, su voz continuará presente “en cada mensaje de Luchemos por la Vida”.

La despedida de Carlos Clérici (Foto: Instagram @clericicarlos)

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LA IMPECABLE TRAYECTORIA PROFESIONAL DE CARLOS CLERICI, QUE MURIÓ ESTE MARTES A LOS 65 AÑOS

Clerici se había recibido de locutor nacional en 1985 en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Además de su trabajo en las campañas de seguridad vial, desarrolló una extensa carrera en radio y durante 15 años estuvo al frente de La Otra Agenda, en Eco Medios AM 1220. También pasó por Radio de la Ciudad, FM Horizonte y Radio del Plata, y condujo el ciclo Leer es un Placer junto a Natu Poblet.

Su vínculo con la educación también fue una parte importante de su carrera. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios del club, además de desempeñarse desde 2000 como capacitador para empresas y asesor independiente en prensa y comunicación. En diciembre de 2025 había recibido el Premio Luchemos por la Vida de Oro, precisamente por sus 35 años de aporte profesional a la asociación.

Los familiares, amigos y colegas de Carlos Clerici podrán despedirlo este martes desde las 16.30 en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini. El miércoles a las 10.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Flores. Desde Eco Medios también lo despidieron y destacaron su “calidez humana, lucidez intelectual e inquebrantable ética profesional”.

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