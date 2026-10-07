Como conductora y entrevistadora de Quiero Música, Maru Olivari mantiene un vínculo permanente con el mundo de la música. Entrevista artistas, cubre shows y festivales y viaja para contar cada experiencia desde una mirada cercana y personal.

En el último tiempo visitó Paraguay, Jamaica y Brasil. En Jamaica participó de una experiencia vinculada al legado de Bob Marley, mientras que en Río de Janeiro llegó para cubrir Rock in Rio.

El viaje a Brasil también tuvo un costado personal: fue junto a su pareja, Orlando “Orly” Tomasini. Entre trabajo y descanso, disfrutaron del surf, la música y una visita a Rocinha, una de las favelas más conocidas de Río de Janeiro.

Maru Olivari en Quiero

Maru Olivari y su novio

Maru Olivari y su hijo

Benjamín, su hijo: la gran prioridad de Maru

En una vida atravesada por viajes, televisión y nuevos proyectos, Benjamín, su hijo de 12 años, ocupa un lugar central.

“Todo lo que hago es por y para él”, cuenta Maru, que acompaña con orgullo su crecimiento. Benja disfruta del colegio, sus amigos, los animales y el deporte, especialmente el fútbol y el rugby.

“Si él es feliz, yo soy feliz”, resume.

La familia, el gran punto de encuentro

El vínculo con su familia también ocupa un lugar fundamental en la vida de Maru. Su papá, El Lobo Olivari; su mamá, Adriana; y sus hermanos Diego, Ángeles y Hernán son parte de una historia familiar que se mantiene unida a través de los años.

Diego, además, es el padrino de Benjamín.

Club Belgrano: deporte, familia y amor

Hay un lugar que atraviesa varias generaciones de la familia Olivari: el Club Belgrano.

Allí se conocieron sus abuelos, Tila y Tom, y el rugby se convirtió en una tradición familiar. Su abuelo, su papá, sus tíos, primos y su hermano jugaron en el club. Hoy es Benja quien continúa ese legado.

Maru y su hermana melliza, Angie, jugaron al hockey y actualmente mantienen su vínculo con la institución a través del tenis.

Y el club también fue clave en su historia de amor con Orly. Durante años compartieron amigos, fiestas, entrenamientos y partidos sin imaginar que, tiempo después, terminarían juntos.

Hoy llevan casi dos años en pareja y comparten una vida marcada por el deporte, la familia, los viajes y nuevos proyectos.

Orly también está fuertemente ligado al deporte. Es coach del Plantel Superior de rugby del Belgrano y está al frente de Baires Paintball junto a su hermano Norby y su socio Matías.

La historia continúa también a través de los hijos: Benja y Bautista juegan en la misma división, mientras Santino, otro de los hijos de Orly, también forma parte del rugby del club.

Así, el Belgrano se convirtió en mucho más que un club para Maru: es un lugar donde se cruzan familia, amistades, deporte y amor.

Maru Olivari y su nuevo desafío en el mundo inmobiliario

Maru Olivari

La inquietud profesional llevó a Maru a incursionar también en el mercado inmobiliario.

Comenzó a trabajar junto a Andrés Sabatini, martillero y titular de una prestigiosa firma inmobiliaria con 20 años de trayectoria y oficinas en Palermo y Núñez.

Maru participa en el área de ventas y alquileres y utiliza su experiencia frente a cámara para presentar propiedades a través de videos.

El nuevo desafío combina dos de sus principales herramientas: la comunicación y el contacto directo con las personas.

Maru Olivari

Maru Olivari

“Cortado en Jarrito”: historias de Buenos Aires

Entre sus nuevos proyectos también se encuentra “Cortado en Jarrito”, una propuesta que busca contar historias reales de personas reales.

Buenos Aires y sus barrios son protagonistas de este proyecto, que pone el foco en las personas y en los lugares que forman parte de sus vidas.

La iniciativa se realiza junto a Sergio Doval, de Taquion, con la producción de Alejo Pérez Gabat y Sebastián Molina, además de un equipo que trabaja detrás de cada historia.

La idea parte de una premisa sencilla: todos tenemos una historia que contar.