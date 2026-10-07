La noche porteña suma una nueva propuesta de la mano de Juli Poggio. El próximo sábado 10 de octubre, la actriz, bailarina y modelo presenta JULIPOP, una fiesta que propone una experiencia diferente: una única pista, sin sectores VIP y con la libertad como protagonista.

Bajo el lema “Donde la libertad tiene pista”, el evento se realizará en Cultural Vivo, ubicado en Nicaragua 4462, en el barrio porteño de Palermo.

JULIPOP: una fiesta sin sectores VIP

Uno de los principales diferenciales de JULIPOP es justamente la decisión de eliminar las divisiones habituales de los eventos nocturnos.

En esta propuesta no habrá sectores VIP ni espacios diferenciados: todos los asistentes compartirán una misma pista y serán parte de una experiencia pensada para vivir la noche desde adentro.

La idea es generar un ambiente horizontal en el que el baile, la música, el amor y la conexión entre las personas sean los protagonistas.

“Donde la libertad tiene pista” es la premisa que resume el espíritu de la fiesta, que busca correrse de los formatos tradicionales y apostar por una experiencia más íntima y participativa.

Música, regalos y sorpresas durante toda la noche

La propuesta no estará centrada únicamente en la música. Durante la velada también habrá regalos, intervenciones y sorpresas inesperadas que se irán sucediendo a lo largo de la noche.

La intención es que quienes asistan no sean solamente espectadores, sino parte de una experiencia compartida en la que cada momento pueda convertirse en una sorpresa.

Una sola pista, un mismo espacio y una celebración alrededor de la música y la libertad son algunos de los conceptos sobre los que se construye JULIPOP.

Juli Poggio apuesta a un nuevo proyecto

JULIPOP lleva la impronta de Juli Poggio, una de las figuras jóvenes que logró construir una fuerte conexión con el público a partir de una carrera que combina distintas disciplinas artísticas.

Bailarina, actriz y modelo, Poggio se destacó también por su presencia en redes sociales y por el vínculo que mantiene con su comunidad de seguidores.

Su recorrido incluye trabajos vinculados al teatro, la danza, la conducción y las performances, ámbitos en los que desarrolló una identidad marcada por el movimiento, la espontaneidad y la cercanía con el público.

Ahora, esas características se trasladan a una propuesta nocturna propia. JULIPOP nace como una extensión de su universo creativo, pero esta vez con la pista de baile como escenario principal.

Cuándo y dónde es JULIPOP

La primera edición de JULIPOP será el sábado 10 de octubre en Cultural Vivo, ubicado en Nicaragua 4462, Palermo, Buenos Aires.

Las entradas para la fiesta ya están disponibles a través de Ticketflash.

La propuesta apunta a quienes buscan una noche diferente, con música, baile y una experiencia colectiva en la que, al menos por una noche, no hay divisiones entre quienes están en la pista.