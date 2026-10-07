Por primera vez, Emilia Attias compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su novio, Guillermo Freire. La modelo eligió esta ocasión para celebrar un día muy especial y sorprendió a sus seguidores con una publicación que nadie esperaba.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una selfie junto a su novio donde se lo ve a él besándola en la mejilla mientras ella mira a cámara.

“A vos, feliz todo”, escribió Emilia junto a la imagen. Además, acompañó la publicación con un emoji del infinito.

La primera foto de Emilia Attias y su novio (Foto: Instagram @emilia_att)

EL VÍNCULO SECRETO ENTRE EMILIA ATTIAS Y GUILLERMO FREIRE

Emilia Attias y Guillermo Freire están en pareja hace aproximadamente dos años.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó y la actriz comenzó a referirse a Freire en otros términos. En 2025, durante su participación en MasterChef Celebrity, Emilia confirmó que tenía novio y reveló un detalle que llamó la atención. “Cocina mucho mi novio y me enseña”, reveló frente a todos.