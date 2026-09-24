La Peña de Morfi prepara una nueva edición para este domingo 27 de septiembre a las 13:30 por Telefe, con una lista de invitados que promete una tarde a pura música y entretenimiento.

En esta oportunidad, Diego Leuco y Carina Zampini recibirán en el programa a grandes figuras de la música. El escenario de La Peña de Morfi contará con la presencia de Dyango, una de las voces históricas de la canción romántica; Destino San Javier, con todo su repertorio folclórico, y Los Tekis, que aportarán su particular energía y ritmo.

Además, el programa tendrá la visita de Dante Spinetta y la participación de Ligia Piro, mientras que Facundo Arana protagonizará una entrevista en la que repasará distintos aspectos de su trayectoria.

Foto: prensa Dyango

Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi de este domingo 27 de septiembre

Como cada domingo, la gastronomía también será protagonista. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas y propuestas culinarias, mientras que el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

Por otra parte, el deporte tendrá su espacio habitual en “Lo del Turco”, con la participación de Claudio “Turco” Husaín.

De esta manera, La Peña de Morfi vuelve a apostar por una combinación de música en vivo, entrevistas, cocina, humor y deporte para acompañar el domingo de los espectadores.