La Peña de Morfi prepara una nueva edición para este domingo 27 de septiembre a las 13:30 por Telefe, con una lista de invitados que promete una tarde a pura música y entretenimiento.
En esta oportunidad, Diego Leuco y Carina Zampini recibirán en el programa a grandes figuras de la música. El escenario de La Peña de Morfi contará con la presencia de Dyango, una de las voces históricas de la canción romántica; Destino San Javier, con todo su repertorio folclórico, y Los Tekis, que aportarán su particular energía y ritmo.
Además, el programa tendrá la visita de Dante Spinetta y la participación de Ligia Piro, mientras que Facundo Arana protagonizará una entrevista en la que repasará distintos aspectos de su trayectoria.
Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi de este domingo 27 de septiembre
Como cada domingo, la gastronomía también será protagonista. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas y propuestas culinarias, mientras que el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.
Por otra parte, el deporte tendrá su espacio habitual en “Lo del Turco”, con la participación de Claudio “Turco” Husaín.
De esta manera, La Peña de Morfi vuelve a apostar por una combinación de música en vivo, entrevistas, cocina, humor y deporte para acompañar el domingo de los espectadores.