Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada serán los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado 19 de septiembre por la pantalla de Telefe.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff tiene confirmados a sus cinco protagonistas, que se encontrarán en el clásico punto de encuentro, compartirán la cena y participarán de los distintos juegos que propone el ciclo.

Durante el programa, los invitados también participarán del tradicional juego del tejo, en el que competirán por un monopatín eléctrico.

Con perfiles muy diferentes, Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada compartirán una noche junto a Andy Kusnetzoff, con charlas sobre actualidad, entretenimiento y distintos temas de interés.