Este domingo a las 13.30, La Peña de Morfi tendrá una nueva emisión cargada de música, humor, cocina y grandes invitados. Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente del programa, que contará con destacadas figuras de la música y el espectáculo.

El escenario de La Peña de Morfi recibirá a Víctor Heredia, Karina “La Princesita”, Jorge Rojas y Bandana, quienes serán protagonistas de una tarde a pura música en vivo.

Además, Los Midachi junto a La Tota se sumarán al programa para compartir anécdotas, humor y distintos momentos junto a los conductores y el resto de los invitados.

Como cada domingo, la gastronomía también tendrá un lugar central. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de las recetas y los platos que acompañarán la jornada.

El humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que la actualidad deportiva tendrá su espacio en “Lo del Turco”, con la participación de Claudio “Turco” Husaín.