Daniela Spalla, la cantante y compositora argentina radicada en México, presenta “La Espina”, el nuevo single con el que inaugura una etapa artística y creativa que anticipa su próximo álbum.

Daniela Spalla presenta “La Espina”, su nueva canción

“Mientras mi carrera vivía uno de sus momentos más importantes, por dentro me sentía completamente ahogada”, explicó Daniela Spalla al referirse al origen de la canción.

Daniela Spalla, tapa de Marie Claire México.

El tema aborda el lado menos visible del éxito: los sacrificios, las exigencias y las emociones que pueden aparecer detrás de aquello que una persona ama y por lo que trabaja durante años.

Musicalmente, “La Espina” combina grandes melodías de la canción latinoamericana con una producción de espíritu pop. La canción cuenta con guitarras, una potente sección de metales y una interpretación vocal cargada de emoción, bajo la producción de Nico Cotton.

El videoclip de “La Espina”

El lanzamiento está acompañado por un videoclip oficial dirigido por Pampa & Kato, el dúo creativo argentino que trabajó en piezas audiovisuales para artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso y Álvaro Díaz, entre otros referentes de la escena latinoamericana.

La propuesta visual tiene una estética elegante y cinematográfica y acompaña el universo emocional de la canción. El concepto también conecta con los comienzos de Daniela Spalla, cuando cantaba jazz en hoteles y buscaba conquistar a un público que no necesariamente había ido a escucharla.

Daniela Spalla, una artista argentina que conquistó México

Radicada en México, Daniela Spalla se consolidó como una de las referentes del pop latino actual. A lo largo de su carrera se presentó en algunos de los escenarios más importantes del país.

En septiembre de 2023 agotó las localidades del Teatro Metropólitan de Ciudad de México, en el marco de la presentación de su álbum “Camas Separadas”. En febrero de 2024 llegó otro de los grandes hitos de su trayectoria: un sold out en el Auditorio Nacional, frente a 10.000 espectadores.

Además, participó de importantes festivales mexicanos como Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y Hera, reafirmando su lugar dentro de la escena del pop y el indie alternativo.

En Argentina también realizó dos presentaciones agotadas en Niceto Club, en Buenos Aires, durante el “Dara Tour”.

El éxito internacional de Daniela Spalla

Daniela Spalla.

La proyección de Daniela Spalla también se refleja en las plataformas digitales. Actualmente cuenta con 2,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 117 millones de reproducciones en YouTube.

Uno de sus mayores éxitos es “Lejos de la Ciudad”, canción que alcanzó el Top Viral de Spotify en más de 18 países y se posicionó entre las canciones más escuchadas de México y Latinoamérica.

El impacto del tema llevó a Camilo a sumarse a una nueva versión de la canción, consolidando todavía más la proyección internacional de Daniela Spalla.

En 2025, además, la artista fue seleccionada por Spotify para formar parte del programa EQUAL, una iniciativa que reconoce y visibiliza el trabajo de mujeres artistas a nivel global. Su imagen llegó a las pantallas de Times Square, en Nueva York, como parte de la campaña.

Las colaboraciones de Daniela Spalla

Daniela Spalla y Camilo

A lo largo de su carrera, Daniela Spalla trabajó junto a importantes artistas de la escena latinoamericana e internacional.

Entre sus colaboraciones se encuentran Camilo, Esteman, Carlos Sadness, Leonel García, Leiva, Ximena Sariñana y Bandalos Chinos.

Junto a Esteman también lanzó el álbum colaborativo “Amorío”, que incluyó canciones como “Te alejas más de mí” y “Besos pendientes”. La presentación del disco tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, con entradas agotadas, en septiembre de 2025.

Daniela Spalla y su reconocimiento internacional

La cantante argentina fue portada de publicaciones como Marie Claire y Noir Magazine, además de colaborar con reconocidas marcas internacionales como Pandora, Sephora, Rabanne y Levi’s.

Con cuatro álbumes de estudio, un EP y más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, Daniela Spalla se consolidó como una de las compositoras más destacadas de su generación. También fue nominada al Latin Grammy y llevó su música a los principales escenarios de Latinoamérica.