La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó una ola de mensajes en las redes sociales. Uno de los que más repercusión tuvo fue el de Pedro Rosemblat, conductor del canal de streaming Gelatina y pareja de Lali Espósito, quien publicó una extensa reflexión que rápidamente se hizo viral.

A través de su cuenta de Instagram, Rosemblat destacó el recorrido de la Selección durante el Mundial y reivindicó el orgullo de representar a la Argentina.

Qué dijo Pedro Rosemblat tras la final del Mundial: el posteo que se hizo viral (Foto de Instagram de @pedrorosemblat)

Qué dijo Pedro Rosemblat tras la final del Mundial: el posteo que se hizo viral

"Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses. Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra. Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición", comenzó escribiendo.

En otro tramo del mensaje, sostuvo: "Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump".

El periodista también destacó el protagonismo de la Albiceleste en las últimas Copas del Mundo y el legado de sus máximos ídolos.

"Porque de los últimos 12 mundiales jugamos seis finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá. Porque desde el sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta", expresó.

Sobre el final, Rosemblat dejó un mensaje cargado de orgullo por la Selección y por figuras como Lionel Messi y Diego Maradona.

"Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar ‘Vamos Argentina’ todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó", concluyó.

El posteo superó rápidamente los cientos de miles de “me gusta” y fue compartido por miles de usuarios, convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.