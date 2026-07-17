Durante las vacaciones de invierno, el Bioparque de Escobar se presenta como un paseo ideal para quienes buscan dejar las pantallas de lado y vivir una experiencia real en contacto con la naturaleza.

Con una apertura especial de todos los días de julio, de 10 a 18 horas, el complejo renovó su propuesta para que grandes y chicos puedan explorar, descubrir y sorprenderse en familia.

El predio de Temaikèn cuenta con 29 hectáreas de espacios verdes y espejos de agua, cientos de especies de flora y fauna, y un recorrido promedio de cinco horas.

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

Los visitantes pueden recorrer ambientes que recrean los principales ecosistemas argentinos y acercarse a animales emblemáticos, con el objetivo de inspirar el conocimiento y la protección de la biodiversidad.

Planeta Vida: la nueva experiencia inmersiva para chicos y grandes

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

Entre las novedades de esta temporada se destaca Planeta Vida, una experiencia inmersiva que invita a los visitantes a embarcarse en una misión para proteger el planeta.

A bordo del transbordador Génesis, chicos y grandes atraviesan distintos ecosistemas en una aventura que combina narrativa, emoción y aprendizaje sobre la belleza y la fragilidad de la naturaleza.

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

La propuesta busca despertar la curiosidad y el compromiso de cada persona con el cuidado del medioambiente, a través de una experiencia que genera ganas de seguir explorando y aprendiendo.

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

Nuevos ambientes, especies autóctonas y actividades para toda la familia

Quienes recorran Temaikèn podrán descubrir nuevos ambientes y especies. Entre los principales atractivos se encuentra Territorio Aguará, hogar del aguará guazú, uno de los mamíferos más emblemáticos de la fauna argentina, y la posibilidad de conocer a Arasunu, el oso hormiguero gigante.

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

El recorrido incluye el acuario más grande de Sudamérica, ambientes terrestres y acuáticos, y la observación de aves, peces, reptiles y mamíferos. Además, los visitantes pueden conocer de cerca el trabajo de la Fundación Temaikèn en conservación, investigación y educación.

Durante las vacaciones, los más chicos pueden sumarse a las actividades de los Guardianes de Temaikèn, con propuestas para aprender jugando y fortalecer el vínculo con la naturaleza a través de experiencias compartidas.

La propuesta de Temaikèn para las vacaciones de invierno 2026.

Servicios, gastronomía y consejos para aprovechar la visita

La jornada se completa con opciones gastronómicas para hacer una pausa y recargar energías, además de servicios pensados para garantizar una experiencia cómoda y segura: accesibilidad, baños distribuidos en todo el predio, puesto sanitario, Wi-Fi y estacionamiento gratuito.

El Bioparque está ubicado en Ruta Provincial 25, a 1 kilómetro de la Ruta Panamericana ramal Escobar-Campana (Ruta Nacional 9), Belén de Escobar, Buenos Aires.