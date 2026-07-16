Martín Savi sigue dejando huella en la televisión española y ya hizo historia al convertirse en el primer y único argentino en llegar a la final de Tu cara me suena, el exitoso programa de Antena 3.

Martín Savi en “Tu cara me suena España”. Foto: prensa

Gracias a sus destacadas imitaciones y a su talento a lo largo de la temporada, el artista de 21 años logró meterse entre los cinco finalistas del certamen más visto del entretenimiento en España.

Ahora, Martín Savi buscará quedarse con el título en una definición que dependerá exclusivamente del voto del público. Por eso, cada apoyo será clave para que el representante argentino pueda consagrarse campeón en la gran final.

Martín Savi en “Tu cara me suena España”. Foto: prensa

CÓMO VOTAR A MARTÍN SAVI PARA LA FINAL DE “TU CARA ME SUENA ESPAÑA”

Quienes quieran votar por Martín Savi podrán hacerlo de manera gratuita a través del sitio oficial de Antena 3 desde el viernes 17 de julio a las 17:00 (hora de Argentina).