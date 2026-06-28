En el mundo del entretenimiento hay historias que parecen públicas pero permanecen intensamente privadas. Así es el caso de Ella Bleu Travolta, la hija mayor de John Travolta de 26 años, quien ha optado deliberadamente por evitar el primer plano de la prensa rosa. Según allegados, es “una persona muy reservada” que prefiere vivir alejada de la vorágine mediática.

La joven reside en Ocala, Florida, la mayor parte del tiempo en compañía de su padre en una mansión valuada en 3,3 millones de dólares que cuenta, incluso, con dos pistas privadas para aviones. Este retiro geográfico se convierte en su refugio frente a una infancia marcada por tragedias: la muerte de su madre, Kelly Preston, por cáncer de mama en 2020, y la pérdida de su hermano Jett en 2009.

A pesar de ser miembro de una familia de renombre, Ella Bleu Travolta maneja sus redes sociales con extrema discreción. Crédito Instagram Por: Instagram

Su cuenta de Instagram, donde acumula aproximadamente 725.000 seguidores, refleja su estrategia de privacidad: publica esporádicamente sobre su vida personal, enfocándose en colaboraciones con grandes marcas como Prada y Tod’s. Incluso llegó a mantener una cuenta paralela llamada Ella Bleu Bakes, donde compartía recetas veganas y recomendaciones de restaurantes.

Su bajo perfil es más que un simple capricho: es una decisión consciente de proteger su intimidad en un entorno donde la exposición mediática puede resultar abrumadora.

LA IGLESIA DE SCIENTOLOGY Y LAS ESPECULACIONES SOBRE SU LIBERTAD

La pertenencia de la familia Travolta a la Iglesia de Scientology ha alimentado numerosas especulaciones respecto a la autonomía personal de Ella Bleu. Algunos críticos afirman que la institución religiosa ejerce un control significativo sobre las decisiones de sus miembros, aunque esta versión es disputada por otros que niegan tal influencia en su carrera.

Ella Bleu Travolta a los 26, la hija de John evita Instagram y vive con su padre Por: Instagram

De acuerdo con reportes, varios feligreses expresaron preocupación de que si Ella decidiera abandonar la iglesia, estaría “desconectada y quedaría abandonada en el lado oscuro del mundo”. Sin embargo, la joven no ha realizado declaraciones públicas que confirmen o desmientan estas afirmaciones, manteniendo su silencio estratégico.

CARRERA ARTÍSTICA Y PROYECTOS EN DESARROLLO

Contrario a lo que podría esperarse, Ella Bleu Travolta ha incursionado en la actuación desde pequeña. Su debut cinematográfico ocurrió en Old Dogs (2009), continuando posteriormente con apariciones junto a su padre en producciones como The Poison Rose (2019) y el reciente filme Propeller.

Actualmente trabaja en varios proyectos emocionantes: la comedia de terror Nice People y el thriller de supervivencia Black Tides.

Comparte representación con John Travolta bajo la agencia PMK Entertainment, lo que facilita colaboraciones profesionales cercanas.

Su sencillo “Little Bird” cuenta con la producción de su padre y contiene referencias emotivas a recuerdos de su madre Por: Instagram

En 2023, Ella Bleu lanzó su primer álbum musical, consolidando su incursión en la industria discográfica. Su sencillo “Little Bird” cuenta con la producción de su padre y contiene referencias emotivas a recuerdos de su madre fallecida. En una entrevista para Mujerhoy, reveló: “Fue probablemente la primera canción que escribí en tiempo real, cuando estaba experimentando mi primer amor”. Su vida amorosa permanece bajo hermético secreto, alejada del escrutinio del público.

La trayectoria de Ella Bleu Travolta demuestra que es posible pertenecer a una familia célebre sin necesidad de vivir bajo los reflectores constantes.