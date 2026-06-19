La actriz Anne Hathaway sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo. A los 43 años, la estrella compartió la feliz noticia a través de un emotivo video publicado en Instagram, donde mostró por primera vez su pancita de una manera tan simple como conmovedora.

En el clip, Hathaway aparece vestida de blanco caminando por una habitación de su casa. Luego de unos segundos, descruza los brazos y deja ver su embarazo, mientras sonríe a cámara. La publicación estuvo acompañada por la canción Baby, I’m Yours, de Barbara Lewis, y la breve frase con el título de la canción que terminó de confirmar la noticia.

La actriz espera este bebé junto a su esposo, Adam Shulman, con quien está casada desde 2012. La pareja ya es madre y padre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Video: Instagram

La emoción de los fanáticos por el embarazo de Anne Hathaway

La publicación generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la noticia y dejaron mensajes de cariño para la protagonista de películas como El diablo viste a la moda, La idea de ti, Siempre el mismo día, Los miserables e Interestelar, entre muchas otras.

El anuncio llega en un gran momento personal y profesional para la actriz, quien recientemente volvió a estar en el centro de la escena por sus nuevos proyectos cinematográficos y por el éxito de la secuela de El diablo viste a la moda.

Anne Hathaway y su historia con la maternidad

A lo largo de los años, Hathaway habló públicamente sobre las dificultades que atravesó para convertirse en madre. Incluso reveló que sufrió una pérdida gestacional en 2015 y que sus embarazos no fueron procesos sencillos, motivo por el que decidió compartir su experiencia para acompañar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares.

Ahora, la actriz celebra la llegada de un nuevo integrante a la familia y eligió hacerlo con un video tan íntimo como especial, que rápidamente se volvió viral y enterneció a sus seguidores de todo el mundo.