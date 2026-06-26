Wanda Nara volvió a convertir sus redes sociales en una verdadera vidriera de lujo. La empresaria y conductora compartió una imagen en la que dejó al descubierto parte de su exclusiva colección de carteras de diseñador, una publicación que rápidamente despertó la atención de sus millones de seguidores.

En la fotografía se pueden observar varios de sus modelos favoritos, todos elegidos en una sofisticada gama de tonos blancos, marfil y crema. La selección incluye piezas de algunas de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda, como Hermès, Chanel y Bottega Veneta, tres marcas que suelen ser sinónimo de exclusividad y alto valor.

LAS CARTERAS DE LUJO QUE EXHIBIÓ WANDA NARA

Entre los accesorios que más llamaron la atención aparecen dos icónicas carteras Kelly de Hermès, una de ellas realizada con un exclusivo acabado simil cocodrilo. A la colección también se suma un clásico bolso acolchado de Chanel con herrajes dorados y un amplio modelo tejido de Bottega Veneta, otro de los diseños más buscados por las amantes de la moda.

Wanda Nara abrió las puertas de su vestidor y mostró la millonaria colección de carteras de lujo que tiene. Crédito: Instagram

La imagen volvió a poner en evidencia la debilidad de Wanda por los accesorios de alta gama y por las piezas atemporales que dominan las tendencias internacionales.



