El reconocido actor español José Sacristán, figura inolvidable de Un lugar en el mundo y Solos en la madrugada, dio una entrevista a El Mundo. “Yo cada día hago mi trabajo, vivo, oigo música, veo mis películas”, dijo.
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A sus 88 años con una performance que se viralizó en las últimas horas: transformó la letra del hit de Bad Bunny “Tití me preguntó” en una declamación de teatro isabelino, con la solemnidad y la verdad que solo da una vida entera sobre los escenarios.
En la grabación que circula en redes, Sacristán recita los versos del reggaetonero puertorriqueño con la cadencia y el peso de Shakespeare.
Subirse a un escenario con 88 años no es cualquier cosa, y Sacristán lo sabe. Sin embargo, el intérprete asegura que no se siente viejo a la hora de encarnar un personaje: “Yo sé que tengo unos años, pero no me siento viejo. Hasta ahí podíamos llegar. Solo lo noto cuando bajo las escaleras”, confesó con humor y sin filtros.