El reconocido actor español José Sacristán, figura inolvidable de Un lugar en el mundo y Solos en la madrugada, dio una entrevista a El Mundo. “Yo cada día hago mi trabajo, vivo, oigo música, veo mis películas”, dijo.

A sus 88 años con una performance que se viralizó en las últimas horas: transformó la letra del hit de Bad Bunny “Tití me preguntó” en una declamación de teatro isabelino, con la solemnidad y la verdad que solo da una vida entera sobre los escenarios.

José Sacristán declamando “Tití me preguntó” de Bad Bunny. Crédito Captura RTVE

En la grabación que circula en redes, Sacristán recita los versos del reggaetonero puertorriqueño con la cadencia y el peso de Shakespeare.

Subirse a un escenario con 88 años no es cualquier cosa, y Sacristán lo sabe. Sin embargo, el intérprete asegura que no se siente viejo a la hora de encarnar un personaje: “Yo sé que tengo unos años, pero no me siento viejo. Hasta ahí podíamos llegar. Solo lo noto cuando bajo las escaleras”, confesó con humor y sin filtros.