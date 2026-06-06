Tras más de una década alejada de la televisión y los escándalos mediáticos, Mariana “La Niña Loly” Antoniale volvió a generar repercusión luego de que se difundiera una fotografía reciente tomada durante un viaje en avión.

La modelo cordobesa, que desde hace años reside entre Miami y Córdoba, mantiene un perfil extremadamente bajo y rara vez aparece en imágenes públicas. Por eso, la postal compartida en redes sociales rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca su historia.

La imagen fue difundida por Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, quien mostró a Antoniale sentada en clase ejecutiva mientras utilizaba su teléfono celular durante un vuelo que partía desde Córdoba con destino a Panamá.

Junto a la fotografía, la panelista destacó la actitud de la exmodelo durante el viaje. “La Niña Loly en la madrugada del sábado 30/05 en clase ejecutiva volando hacia Panamá desde el Aeropuerto de Córdoba. Muy simpática y buena onda”, escribió.

Reapareció La Niña Loly: la inesperada foto que volvió a ponerla en el centro de la escena. Crédito: Instagram

La instantánea permitió ver cómo luce actualmente Mariana Antoniale, quien desde hace tiempo eligió mantenerse lejos de las cámaras, las entrevistas y la intensa actividad que supo tener en redes sociales durante sus años de mayor exposición.

POR QUÉ LA NIÑA LOLY DESAPARECIÓ DE LOS MEDIOS

La reaparición de la exmodelo también volvió a poner sobre la mesa uno de los grandes interrogantes de la farándula argentina: los motivos detrás de su abrupta salida del mundo del espectáculo tras su separación de Jorge Rial en 2015.

Tiempo atrás, en el programa El Run Run del Espectáculo, el periodista Lío Pecoraro recordó una conversación que había mantenido con Antoniale luego de la ruptura con el conductor.

Según relató, la modelo le habría confesado que tenía temor de hablar públicamente sobre la situación. “La Niña Loly nos dijo que tenía miedo de hablar porque pensaba que podía quedarse sin trabajo”, aseguró el periodista.

Además, Pecoraro recordó que la relación entre ambos terminó en medio de fuertes rumores y versiones vinculadas a un presunto acercamiento entre Rial y Marianela Mirra, situación que habría provocado una profunda crisis en la pareja.