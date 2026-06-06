Clint Eastwood se retiró del cine a sus 96 años. El encargado de confirmarlo no fue el propio realizador con un comunicado, sino su hijo, quien reveló el presente de la estrella máxima de Hollywood durante una charla con la prensa europea.

La declaración se dio en el Festival Internacional de Cine de Amiens, en Francia. Allí, Kyle Eastwood presenta un show de jazz dedicado a las bandas sonoras de las películas de su padre.

Clint Eastwood y Kyle Eastwood posan juntos. Crédito Facebook Por: Captura Web

“Tengo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está retirado, tiene 95 años —en referencia al momento de la nota—. Tuve mucha suerte de poder colaborar con él en varias películas“, comentó el músico.

CLINT EASTWOOD SE RETIRA DEL CINE Y DEJA UN VACÍO EN LOS SETS

Durante la promoción de su último filme, el actor de “El bueno, el malo y el feo” no concedió entrevistas ni fue a la alfombra roja del American Film Institute (AFI), una decisión que se adjudicó a su avanzada edad y a su preferencia por quedarse tranquilo en su casa.

Clint Eastwood lleva 15 años dirigiendo películas. Crédito: Captura web Por: Captura Web

Con una carrera que supera las seis décadas, el retiro del cineasta cierra una etapa dorada. Sus trabajos más recientes como La mula (2018) y Richard Jewell (2019) mostraron que se mantuvo activo hasta el final, consolidándose como una de las últimas leyendas vivas de Hollywood con un estilo único para filmar.

EL LEGADO EN JAZZ DEL EMBLEMÁTICO DIRECTOR DE CINE

Actualmente, el apellido de la estrella sigue girando por los escenarios gracias a la música. Kyle Eastwood reinterpreta en clave jazz las composiciones que musicalizaron los largometrajes de su padre, incluyendo las partituras históricas de Ennio Morricone y John Williams, además de los temas que compusieron juntos.

El músico Kyle Eastwood confirmó en Europa el retiro definitivo de su padre. Crédito Captura web Por: Captura Web

A falta de un comunicado oficial por parte de sus agentes de prensa, la declaración familiar funciona como el dato más concreto hasta ahora. Salvo que aparezca una propuesta inesperada a último momento, Juror #2 quedará como el cierre definitivo de su gigantesca filmografía.