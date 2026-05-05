Faus K lanza su esperado álbum debut “Sobredimensión”, un proyecto conceptual que marca un antes y un después en su carrera.

Disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify, “Sobredimensión” llega tras la presentación del single “Vogue”.

A lo largo del tracklist, el artista combina sensibilidad melódica con una impronta moderna dentro del R&B y el pop urbano, logrando un equilibrio entre lo emocional y lo estético.

Tracklist de “Sobredimensión”

Intro

Vogue

Faustino

FK4 2.0

SBD

Me Quemo

Cortisol

Bien3star

Quién es Faus K

Faus K, nombre artístico de Faustino Krebs, es un artista argentino originario de Jujuy y radicado en Buenos Aires.

En plataformas digitales, el artista muestra un crecimiento sostenido: actualmente supera los 122.000 oyentes mensuales en Spotify y acumula más de un millón de reproducciones en su catálogo. Entre sus canciones más escuchadas se destacan:

“Fk 4 | Fk Four Rnb” (+1.6M streams)

“With Me” (+1.5M streams)

“Fk 2” (+1.1M streams)

“Ojos de Ángel” (+396K streams)

“Marfil” (+90K streams)

Desde 2024, Faus K mantiene una frecuencia constante de lanzamientos, incluyendo la serie “FK”, que se convirtió en un sello distintivo de su identidad artística y concentra varios de sus mayores éxitos.