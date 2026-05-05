Faus K lanza su esperado álbum debut “Sobredimensión”, un proyecto conceptual que marca un antes y un después en su carrera.
Disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify, “Sobredimensión” llega tras la presentación del single “Vogue”.
A lo largo del tracklist, el artista combina sensibilidad melódica con una impronta moderna dentro del R&B y el pop urbano, logrando un equilibrio entre lo emocional y lo estético.
Tracklist de “Sobredimensión”
- Intro
- Vogue
- Faustino
- FK4 2.0
- SBD
- Me Quemo
- Cortisol
- Bien3star
Quién es Faus K
Faus K, nombre artístico de Faustino Krebs, es un artista argentino originario de Jujuy y radicado en Buenos Aires.
En plataformas digitales, el artista muestra un crecimiento sostenido: actualmente supera los 122.000 oyentes mensuales en Spotify y acumula más de un millón de reproducciones en su catálogo. Entre sus canciones más escuchadas se destacan:
- “Fk 4 | Fk Four Rnb” (+1.6M streams)
- “With Me” (+1.5M streams)
- “Fk 2” (+1.1M streams)
- “Ojos de Ángel” (+396K streams)
- “Marfil” (+90K streams)
Desde 2024, Faus K mantiene una frecuencia constante de lanzamientos, incluyendo la serie “FK”, que se convirtió en un sello distintivo de su identidad artística y concentra varios de sus mayores éxitos.