Guardar saquitos de té usados en la heladera es un truco casero que se volvió viral en redes sociales, pero que en realidad tiene una base práctica: las bolsitas conservan compuestos naturales capaces de absorber olores y ayudar a mantener el interior más fresco. Es una solución simple que muchas personas ya aplican para evitar aromas desagradables sin usar productos químicos.

Este hábito puede resultar especialmente útil cuando hay alimentos con olor intenso, como quesos fuertes, pescado, cebolla o sobras guardadas en recipientes abiertos. En esos casos, colocar uno o dos saquitos secos en un rincón de la heladera ayuda a neutralizar el ambiente.

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Además, es una alternativa sustentable: reutiliza un residuo cotidiano y evita comprar neutralizadores artificiales. Eso explica por qué el truco volvió a circular con fuerza en plataformas como TikTok y se transformó en una recomendación doméstica fácil de aplicar.

Por qué los saquitos de té ayudan a eliminar olores de la heladera

El secreto está en el ácido tánico, un compuesto natural presente en el té que tiene capacidad para absorber olores. Cuando el saquito ya fue utilizado pero todavía conserva parte de sus propiedades, puede seguir funcionando como un neutralizador casero.

Los saquitos de té en la heladera ayudan a neutralizar los malos olores. Foto: (imagen creada con IA)

Al colocarlo dentro de la heladera tiene las siguientes propiedades:

Absorbe olores fuertes de alimentos guardados

Ayuda a mantener un aroma más neutro

Reduce la humedad en pequeñas zonas del interior

Permite reutilizar residuos orgánicos de forma práctica

Para que funcione correctamente, es importante dejar secar el saquito antes de colocarlo. Si está húmedo, puede generar el efecto contrario o favorecer la aparición de moho.

En heladeras de tamaño estándar, lo recomendable es usar entre uno y tres saquitos secos distribuidos en distintos sectores.

Cuándo conviene poner saquitos de té en la heladera

Este truco resulta especialmente útil en situaciones puntuales del uso cotidiano. No es necesario hacerlo siempre, pero sí puede aplicarse cuando aparecen olores persistentes.

Saquitos de té en la heladera: se recomienda usarlos en las siguientes situaciones. Foto: (imagen creada con IA)

Se recomienda usarlo en las siguientes ocasiones:

Cuando se guardan alimentos con aroma fuerte

Después de limpiar la heladera

Tras un corte de luz prolongado

Cuando hay restos de comida almacenados varios días

En heladeras con poco movimiento de aire interno

En general, los saquitos pueden mantenerse dentro del electrodoméstico durante dos o tres semanas, siempre que estén secos. Luego conviene reemplazarlos por otros nuevos.

También es buena idea colocarlos dentro de un recipiente pequeño o sobre una tapa plástica para evitar el contacto directo con superficies húmedas.

Para qué sirve poner saquitos de té en el freezer

Además de la heladera, el freezer es otro lugar donde este recurso puede resultar útil. Allí cumplen una función similar: absorber olores acumulados por carnes, verduras congeladas o alimentos almacenados por mucho tiempo.

Los saquitos de té fríos sirven para reducir algunas hinchazones de la piel. Foto: (imagen creada con IA)

Pero el frío también permite aprovecharlos para el cuidado personal. Cuando se colocan en el freezer, los saquitos pueden utilizarse después como compresas frías para la piel.

Entre sus usos más comunes se destacan:

Aliviar la hinchazón debajo de los ojos

Reducir irritaciones leves

Calmar picaduras

Refrescar la piel después del sol

En estos casos, es importante guardarlos en un recipiente limpio y utilizarlos solo para ese fin.