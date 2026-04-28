El sarro es uno de los problemas más comunes en la limpieza del baño y la cocina. Aparece como manchas blancas o amarillentas en grifos, azulejos, mamparas o inodoros, y suele resistir incluso después de varias limpiezas. Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato, existe un ingrediente simple que suele ser más efectivo: el ácido cítrico.

Este producto natural, presente en frutas como el limón o la naranja, se comercializa en formato de polvo blanco granulado y tiene una fuerte acción desincrustante. Gracias a su capacidad para disolver depósitos minerales como el calcio y el magnesio, permite eliminar el sarro sin necesidad de productos químicos agresivos ni esfuerzos prolongados.

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Además, es una alternativa cada vez más elegida en hogares que buscan soluciones más simples y sustentables para la limpieza cotidiana. Su bajo costo, su versatilidad y la ausencia de olor penetrante lo convierten en un aliado práctico para mantener superficies brillantes durante más tiempo.

Cómo usar ácido cítrico para eliminar el sarro paso a paso

El ácido cítrico se consigue fácilmente en supermercados, dietéticas o tiendas online. Para limpiar sarro en griferías, sanitarios o azulejos alcanza con preparar una solución sencilla:

Disolver 1 o 2 cucharadas en medio litro de agua caliente

Aplicar la mezcla con un pulverizador o paño

Dejar actuar entre 5 y 10 minutos

Frotar suavemente si hace falta

Enjuagar con agua limpia

El ácido cítrico es ideal para limpiar las canillas con sarro. Foto: (imagen creada con IA)

En superficies con acumulación más persistente, como el borde del inodoro o las juntas de la grifería, se puede dejar actuar unos minutos más antes de enjuagar. Esto facilita que el sarro se desprenda sin necesidad de cepillar con fuerza.

Otra ventaja importante es que, a diferencia del vinagre, el ácido cítrico prácticamente no tiene olor. Esto lo vuelve más cómodo para limpiar ambientes cerrados como baños pequeños o cocinas.

Por qué el ácido cítrico funciona mejor contra la cal

El sarro se forma por acumulación de minerales presentes en el agua dura. El ácido cítrico actúa reaccionando con esos depósitos y debilitando su adherencia sobre la superficie, lo que permite retirarlos con facilidad.

Además de eliminar la cal visible, también ayuda a prevenir su reaparición si se usa de forma periódica. Aplicarlo una vez por semana en zonas críticas como el inodoro, la ducha o la bacha puede mantener los depósitos minerales bajo control.

Limpiar el inodoro con ácido cítrico, un truco efectivo para combatir el sarro. Foto: (imagen creada con IA)

Entre sus propiedades más destacadas se encuentran:

Acción antical

Efecto desincrustante

Capacidad desinfectante

Poder abrillantador en metales y cerámicas

Alternativa ecológica a limpiadores industriales

Otros usos del ácido cítrico en la limpieza del hogar

Además de eliminar sarro en el baño, el ácido cítrico sirve para muchas otras tareas domésticas. Su versatilidad es una de las razones por las que se convirtió en uno de los productos naturales más utilizados en limpieza.

Por ejemplo, puede emplearse para descalcificar cafeteras, hervidores o lavavajillas. También es útil para limpiar mamparas, azulejos, tazas con manchas de café o té, y utensilios con restos quemados.

Incluso puede utilizarse para higienizar el interior del inodoro: alcanza con distribuir media taza de ácido cítrico, dejar actuar unos minutos y luego cepillar antes de enjuagar. Esto ayuda a eliminar restos de cal acumulados por el contacto permanente con agua.