La banda jujeña Hollywood Bungalows lanza “Cerca del Fin”, su esperado segundo disco de estudio. Grabado en Eunoia Studios y Unísono Studios, la producción es de Nico Parker Pucci. El material será presentado en un show en Liverpool Club.
Canciones destacadas de “Cerca del Fin”
- “Cerca del Fin”: apertura potente que define el sonido del trío
- “Sé”: balada con impronta shoegaze noventosa
- “Obsesionándome”: homenaje al pop melódico clásico
- “Quemamos el Tiempo”: mezcla de funk y disco con lírica nostálgica
- “Clonazepunk”: explosión de energía cruda
- “FIFA”: mirada irónica sobre la ansiedad moderna
- “Tu Suavidad”: cierre introspectivo y abierto
Ficha técnica
- Artista: Hollywood Bungalows
- Álbum: “Cerca del Fin”
- Género: Rock alternativo / Shoegaze / Funk / Punk
- Producción: Nico Parker Pucci
- Formato: Digital y físico
Presentación en vivo de “Cerca del fin”
La banda llevará “Cerca del Fin” al escenario con un show que promete capturar su esencia más cruda y emocional.
Detalles del show:
- Fecha: 6 de junio de 2026
- Hora: 20:30 hs
- Lugar: Liverpool Club, José A. Cabrera 4255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Entradas: disponibles en Alpogo