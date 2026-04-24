La banda jujeña Hollywood Bungalows lanza “Cerca del Fin”, su esperado segundo disco de estudio. Grabado en Eunoia Studios y Unísono Studios, la producción es de Nico Parker Pucci. El material será presentado en un show en Liverpool Club.

Por: Picasa

Canciones destacadas de “Cerca del Fin”

“Cerca del Fin” : apertura potente que define el sonido del trío

“Sé” : balada con impronta shoegaze noventosa

“Obsesionándome” : homenaje al pop melódico clásico

“Quemamos el Tiempo” : mezcla de funk y disco con lírica nostálgica

“Clonazepunk” : explosión de energía cruda

“FIFA” : mirada irónica sobre la ansiedad moderna

“Tu Suavidad”: cierre introspectivo y abierto

Ficha técnica

Hollywood Bungalows Por: Picasa

Artista: Hollywood Bungalows

Álbum: “Cerca del Fin”

Género: Rock alternativo / Shoegaze / Funk / Punk

Producción: Nico Parker Pucci

Formato: Digital y físico

Presentación en vivo de “Cerca del fin”

La banda llevará “Cerca del Fin” al escenario con un show que promete capturar su esencia más cruda y emocional.

Detalles del show: