La Gala “Los 3 Tenores”, dirigida por Marcelo Arce, fue un verdadero suceso en el Teatro Astral el pasado 21 de abril. Con localidades agotadas y una ovación sostenida al final, el espectáculo confirmó el entusiasmo del público por una propuesta que combina calidad artística y cercanía.

Durante los 90 minutos de función, los asistentes disfrutaron de un recorrido musical que fue desde Giuseppe Verdi hasta Frank Sinatra, con arias, canzonettas y anécdotas.

Función gratuita: “Eugenio Oneguin” en pantalla gigante

En el marco de sus 50 años de trayectoria y dentro del ciclo “La Música Nos Cuenta”, Marcelo Arce ofrecerá una función con entrada libre y gratuita el martes 28 de marzo a las 18:00. Se trata de la proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera “Eugenio Oneguin”, del compositor Piotr Ilich Chaikovski.

La cita será en la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, Ciudad de Buenos Aires), en una oportunidad ideal para disfrutar de la ópera en un formato accesible y de alta calidad.