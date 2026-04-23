La artista y diseñadora Roxana Frontini, conocida artísticamente como Rox, lanza “Alta Frecuencia”, un sencillo que combina pop contemporáneo con una propuesta conceptual innovadora: la Mindset Music, una experiencia sonora pensada para transformar el estado mental y emocional.

Con este estreno, la artista llegará a Bogotá en mayo para presentar oficialmente la canción, realizar una gira de medios y participar del Bogotá Fashion Week, consolidando una nueva etapa en su carrera artística.

Rox presenta Alta frecuencia

“Alta Frecuencia”: pop consciente para redefinir la realidad

Lejos de interpretaciones místicas, “Alta Frecuencia” utiliza el concepto de frecuencia como una metáfora de coherencia: la alineación entre pensamiento, emoción, cuerpo y acción. La canción propone una pregunta clave en el mundo actual:¿qué versión de nosotros mismos somos capaces de sostener?

En un contexto atravesado por la sobreestimulación y la fragmentación de la atención, el single se posiciona como una herramienta de recalibración. No solo desde lo emocional, sino como una práctica consciente que impacta en la forma de percibir, decidir y actuar.

“Alta Frecuencia no es una promesa de transformación inmediata, sino una invitación a elevar el estado interno como un acto de responsabilidad personal”, explica ROX.

Además, la canción invita a romper patrones heredados —emocionales, culturales y familiares— para abrir nuevas posibilidades y construir una realidad más alineada.

Qué es el “Mindset Music” y por qué marca tendencia

ROX introduce el concepto de Mindset Music™, una categoría que trasciende el entretenimiento tradicional. Se trata de música diseñada para influir de manera intencional en el estado interno del oyente.

Según la artista, su propuesta integra:

Principios de psicología y lenguaje

Repetición y frecuencia sonora

Emoción y estructura narrativa

El objetivo es generar un cambio interno real:la música como herramienta de transformación personal y no solo como experiencia estética.

Una artista que fusiona música, arte y diseño

La propuesta de Roxana Frontini se destaca por su enfoque multidisciplinario. Su trabajo integra música, arte visual, diseño, pintura, escultura y experiencias inmersivas, creando un universo creativo donde el sonido también se convierte en forma.

Con más de dos décadas de experiencia internacional, ha trabajado con marcas globales, compañías Fortune 500 y proyectos innovadores en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta trayectoria influye directamente en su identidad artística, basada en la precisión, la coherencia y el valor conceptual.

Bogotá, punto clave en la nueva etapa de ROX

La llegada de ROX a Colombia no es casual. Su participación en el Bogotá Fashion Week representa un puente entre su faceta artística y su experiencia en el mundo del lujo, la moda y el branding.

“Bogotá es una ciudad con un nivel de profesionalismo y compromiso que respeto mucho. Poder contribuir a ese ecosistema es algo que valoro profundamente”, señaló la artista.

La música como herramienta de transformación

Para ROX, la música tiene un poder único: puede generar un “bypass” emocional inmediato, impactando directamente en cómo nos sentimos.

“Una canción puede cambiar tu estado en segundos. Cuando eso deja de ser accidental y se vuelve intencional, la música se convierte en una herramienta”, explica.

Con “Alta Frecuencia”, la artista reafirma su visión: utilizar el arte como una vía para elevar la mentalidad, desbloquear el potencial humano y abrir nuevas conversaciones sobre identidad, percepción y consciencia.