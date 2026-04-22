La espera terminó para los fans locales de Sticky Fingers: la banda australiana confirmó su desembarco en el país. El grupo se presentará por primera vez en Argentina el próximo 16 de agosto en el Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. The Terrys serán los invitados especiales.

Sticky Fingers en Argentina: cuándo es el show y cómo comprar entradas

La llegada de Sticky Fingers a la Argentina se da en el marco de una gira con la que la banda ya viene recorriendo Australia, Europa y Estados Unidos.

El show de Sticky Fingers en Buenos Aires será el:

16 de agosto de 2026

Complejo Art Media (C Art Media)

Las entradas estarán disponibles en venta general desde el viernes 24 de abril a las 10:00 horas, exclusivamente a través de All Access, con todos los medios de pago habilitados.

Sticky Fingers, los chicos de Sidney

Formados en Sídney hace más de 15 años, Sticky Fingers —integrado por Dylan Frost, Paddy Cornwall, Seamus Coyle y Beaker Best— desarrolló un estilo propio que mezcla reggae, rock, psicodelia, pop y electrónica.

A lo largo de su carrera lanzaron discos clave como:

Caress Your Soul (2013), con hits como “How To Fly” y “Australia Street”

Land of Pleasure (2014)

Westway (The Glitter & the Slums) (2016), que alcanzó el puesto #1 en los rankings australianos

Yours to Keep (2019)

Lekkerboy (2022)

La gira internacional de Sticky Fingers

La llegada de Sticky Fingers al país se da en el marco de una gira internacional que ya pasó por Australia, Europa y Estados Unidos. Finalmente, el público argentino tendrá su oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más influyentes del indie contemporáneo.