Andrés Calamaro, con seis funciones agotadas en el Movistar Arena en cuestión de meses, suma una nueva fecha para el 8 de junio.
Las funciones del 26 y 27 de mayo se agotaron en pocas horas, al igual que la del 3 de junio, lo que llevó a anunciar esta nueva presentación ante la enorme demanda del público.
“Como Cantor”, la gira que marca esta etapa
El artista presenta su tour “Como Cantor”, inspirado en una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro. El concepto gira en torno al canto como expresión vital y punto de encuentro con el público.
En este espectáculo, el músico recorre las canciones más icónicas de su carrera, con una propuesta centrada en la voz, el repertorio y la conexión directa con sus fans, acompañado por una banda en vivo que potencia cada interpretación.
Entradas Andrés Calamaro: cuándo y dónde comprar
Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles desde el miércoles 22 de abril a las 13 hs a través de la web oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago.
Además, habrá un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro.
Tour “Como Cantor” – Fechas confirmadas de Andrés Calamaro
- 24 de abril – Estadio Cubierto Club A. Unión – Santa Fe, Argentina
- 26 de abril – Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina
- 30 de abril – Arena Maipú – Mendoza, Argentina
- 2 de mayo – Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina
- 8 de mayo – Predio Ferial Catamarca – San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina
- 15 de mayo – Polideportivo – Mar del Plata, Argentina
- 17 de mayo – Dow Center – Bahía Blanca, Argentina
- 31 de mayo – Antel Arena – Montevideo
Movistar Arena – Buenos Aires
- 26 de mayo – Movistar Arena – AGOTADO
- 27 de mayo – Movistar Arena – AGOTADO
- 3 de junio – Movistar Arena – AGOTADO
- 8 de junio – Movistar Arena – NUEVA FECHA