Santiago Stieben forma parte de la generación de actores infantiles que marcaron a toda una época de la televisión argentina. Su salto a la popularidad llegó cuando tenía apenas 10 años, gracias a su participación en Chiquititas.

En la novela interpretó a Roña, un huérfano torpe, sensible y aventurero que rápidamente conquistó al público. El éxito fue inmediato: la tira permaneció varios años al aire y extendió su impacto con funciones teatrales diarias en Buenos Aires, consolidando a sus jóvenes protagonistas como figuras masivas.

Santiago Stieben | Créditos: Instagram @santiagostieben

Sin embargo, tras el furor televisivo, la carrera del actor de Chiquititas atravesó una etapa compleja. Durante la adolescencia enfrentó la falta de oportunidades laborales dentro del medio artístico, lo que lo llevó a reinventarse lejos de las cámaras.

Santiago Stieben | Créditos: Instagram @santiagostieben

Trabajó en un local de ropa del shopping Alto Palermo, atendió un bar y colaboró en distintos proyectos gastronómicos mientras buscaba volver a vincularse con el mundo del espectáculo.

Santiago Stieben en Chiquititas | Créditos: Instagram @santiagostieben

ASÍ ESTÁ HOY SANTIAGO STIEBEN

Se desempeñó como productor teatral y stage manager. Incluso esperaba regresar al escenario con el musical Escuela de Rock, proyecto que finalmente se frustró a causa de la pandemia.

Así está hoy Santiago Stieben: de ser Roña en Chiquititas a actuar en El Encargado | Créditos: Instagram @santiagostieben

Producto de su deseo, publicó un pedido laboral en LinkedIn y alcanzó el objetivo: poco tiempo después logró participar en la serie El Encargado, marcando así su regreso a la actuación profesional.

Así está hoy Santiago Stieben: de ser Roña en Chiquititas a actuar en El Encargado | Créditos: Instagram @santiagostieben

Actualmente, Stieben tiene 40 años, es padre de una hija y continúa vinculado a la industria audiovisual. Además de actuar, trabaja en producciones internacionales orientadas al público juvenil, colaborando en proyectos de Disney como O11CE y Freaks.