Marcelo “Teto” Medina compartió este jueves una noticia que le devolvió la esperanza. El conductor, que padece un cáncer de colon con metástasis en el hígado, publicó en sus redes sociales los resultados de su último estudio y dejó un mensaje cargado de emoción y gratitud.

“El poder del amor y el poder de la oración. Funcionó”, escribió Medina, reflejando el alivio y la alegría que sintió al enterarse de que los pronósticos son favorables.

Además, contó que en los próximos días tendrá una nueva reunión con su equipo médico, integrado por su oncóloga y especialistas en cirugía, para definir los pasos a seguir en el tratamiento.

Marcelo "Teto" Medina

El mensaje de Teto Medina: “Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas”

El conductor no solo compartió la buena noticia, sino que también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento de su entorno y de sus seguidores.

“Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas. Los quiero mucho, y gracias a todos el amor se hizo sentir y no tengo palabras para agradecer este acompañamiento. Siempre los sentí conmigo”, expresó.

Durante estos meses, Medina relató en primera persona cómo vive cada etapa del tratamiento, desde la ansiedad antes de los estudios hasta la importancia de mantener la calma en los momentos de incertidumbre. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”, había contado meses atrás.







