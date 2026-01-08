Marcelo “Teto” Medina sorprendió a todos al contar en sus redes sociales que le diagnosticaron cáncer de colon y que actualmente está realizando sesiones de quimioterapia. El conductor, de 60 años, relató que la enfermedad fue detectada hace tres meses y que, aunque la operación fue exitosa, podría enfrentar una nueva intervención en el hígado.

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió Medina en su cuenta de Facebook, donde eligió dar detalles sobre su estado de salud.

En su mensaje, el conductor explicó: “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”.

A pesar del difícil momento, Medina se mostró agradecido y optimista. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, expresó.

Horas después, el conductor compartió otra publicación en la que dejó una sentida reflexión sobre el valor de los afectos y la importancia de disfrutar el presente. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.

Y cerró con un mensaje directo para sus seguidores: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

