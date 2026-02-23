La lucha del Teto Medina (60) para recuperar su salud avanza a paso firme, y el periodista compartió en sus redes sociales la nueva lucha que iniciará para sanarse de su cáncer de colon.

“Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a comenzar con otra etapa”, contó Marcelo.

“Es algo dificil de explicar,pero solo se que tengo que hacerle caso a los medicos”, continuó sin entran en detalles sobre cómo será el tratamiento.

Teto Medina contó que empieza una nueva etapa en su lucha contra el cáncer de colon. (Foto: @tetomedina_ok) Por: Fernando Gatti

Ahí resaltó: “Lo lindo es el cariño de todos. Si supieran lo importante que son para mi... Juro que cada comentario, cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo”.

LA ESPERANZA DE TETO MEDINA

“Ya volveré a mi vida normal, pero ahora es tiempo de ser obediente con los medicos”, afirmó.

“Aprovecho para agradecer a Crónica TV y a Radio Zónica que me tienen en cuenta para seguir trabajando. En estos dificiles momentos,trabajar es sanador”, cerró positivo el Teto Medina.