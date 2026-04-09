¡Maroon 5 vuelve a la Argentina! La banda liderada por Adam Levine confirmó su esperado regreso a Buenos Aires. El grupo presentará su nuevo disco Love Is Like y repasará los grandes hits que marcaron a generaciones.

Fecha y lugar del show de Maroon 5 en Argentina

La banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional

El esperado recital tendrá lugar el 3 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, uno de los venues más convocantes del país para espectáculos internacionales.

Entradas para Maroon 5: preventa y venta general

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access:

Preventa Visa Macro: 14 de abril a las 10:00 hs

Venta general: 16 de abril a las 10:00 hs

Los clientes de Visa Macro podrán acceder a 6 cuotas sin interés en todas las etapas de compra.

Precios de entradas para Maroon 5 en Buenos Aires

Estos son los valores confirmados (sin cargo por servicio):

PITS: $320.000

Campo delantero: $190.000

Campo general: $95.000

Platea 1: $250.000

Platea 2: $240.000

“Love Is Like”: el nuevo disco que presenta Maroon 5

Tras el lanzamiento de su octavo álbum Love Is Like en 2025, la banda inició una gira internacional que ya recorrió Estados Unidos y Europa. El disco marca un regreso a la esencia del grupo, con un enfoque en la composición colectiva y colaboraciones destacadas con artistas como Lil Wayne, Sexyy Red y Lisa.

Una carrera llena de hits y récords

Con más de dos décadas de trayectoria, Maroon 5 se consolidó como una de las bandas más importantes del pop global. Ganadores de tres premios Grammy, superan los 100 millones de discos vendidos y acumulan más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Entre sus canciones más emblemáticas se destacan “This Love”, “Sunday Morning”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “Sugar”.

Maroon 5 y su historia con Argentina

Desde su primera visita en 2008 en el Luna Park, la banda construyó un vínculo especial con el público argentino. Regresaron en 2012, 2016 y 2022, consolidándose como uno de los shows internacionales más convocantes en el país.