La confesión de Florencia Peña sobre el trío íntimo con Santiago Almeyda, y luego de que el participante del primer Gran Hermano Argentina lo admitiera, Natalia Fava rompió el silencio.

“Nunca me contó”, afirmó la exesposa de Almeyda en Cortá por Lozano.

Si bien al contar la anécdota Peña enfatizó que había sucedido antes de que Santiago ingresara a Gran Hermano, Fava aclaró: “Sí me había comentado una vez que la conocía porque eran de un grupo de Barracas, pero al pasar...”.

Qué dijo Natalia Fava sobre el trío de Santiago Almeyda con Florencia Peña

Gran Hermano: así es hoy la relación entre Natalia Fava y Santiago Almeyda

“Me desayuné con Florencia”, reconoció, sin poder precisar quién era la otra mujer que compartió intimidad con Florencia Peña y Santiago Almeyda.

En cuanto al hermetismo de Santiago Almeyda, de quien se separó en medio de un escándalo por infidelidades, Natalia Fava reaccionó: “No me lo dijo ni a mí. Nunca iba a decir nada”.

La relación actual entre Natalia Fava y Santiago Almeyda

Si bien en la actualidad Natalia y Santiago mantienen un vínculo cercano a través del negocio de sueters de lana, la empresaria comentó que no le preguntó por el asunto cuando lo vio en las últimas horas.

Natalia Fava y Santiago Almeyda comparten trabajo.

Soltera, Natalia Fava remató: “Necesito conocer gente, pero estoy muy bien y tranquila”.

Así fue la historia de amor de Natalia Fava y Santiago Almeyda

Santiago Almeyda y Natalia Fava se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano 2001 y vivieron un romance que trascendió la TV.

La pareja se casó en 2005 y compartió más de dos décadas juntos.

Sin embargo, en 2023 pusieron fin a la relación tras 22 años, en medio de un escándalo por infidelidad que, según Fava, no pudo perdonar.