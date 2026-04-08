La muerte de Matthew Perry sacudió a Hollywood y al mundo entero, y este lunes, la justicia federal de Estados Unidos declaró culpable a Jasveen Sangha, “La Reina de la ketamina”, recibió una condena de 15 años de prisión por su responsabilidad en la distribución de la droga que terminó con la vida del recordado actor de Friends en octubre de 2023.

La sentencia, dictada el 8 de abril, incluyó además tres años de libertad supervisada una vez que Sangha cumpla su condena. La mujer, de 42 años, se había declarado culpable en septiembre de 2025 de cinco cargos federales, entre ellos el de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves.

Matthew Perry y Jasveen Sangha, “La Reina de la ketamina” (Fotos: Instagram @mattyperry4 y Web)

La investigación federal reveló que Sangha operaba una red de suministro ilegal de drogas desde su casa en North Hollywood al menos desde 2019. Durante un allanamiento, los agentes encontraron decenas de viales de ketamina y miles de pastillas de metanfetamina, cocaína y Xanax.

Leé más:

Matthew Perry: el documental que revela los secretos y el drama de sus últimos días

CASO MATTHEW PERRY: 15 AÑOS DE PRISIÓN PARA LA “REINA DE LA KETAMINA”

En el caso de Perry, Sangha trabajó junto a un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 viales de ketamina en el mes de su muerte. La droga fue entregada a Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor, quien según los fiscales le aplicó al menos tres inyecciones el día en que Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles.

La autopsia confirmó que el actor murió por los efectos agudos de la ketamina.

El caso de Perry no fue el primero. Sangha admitió haber vendido ketamina en 2019 a Cody McLaury, quien también murió por sobredosis horas después. Para los fiscales, esto demostró que la acusada conocía perfectamente los riesgos de su actividad, pero igual siguió adelante.

Matthew Perry y Jasveen Sangha, “La Reina de la ketamina” (Fotos: Instagram @mattyperry4 y Web)

Durante el juicio, la fiscalía remarcó la frialdad de Sangha: “Cuando supo que había vendido las drogas que causaron la muerte de Perry, no le importó y siguió vendiendo”, señalaron. “Eligió las ganancias sobre las personas, y sus acciones han causado un inmenso dolor a las familias de las víctimas y sus seres queridos”, agregaron en sus alegatos.

El tribunal consideró estos antecedentes y argumentos para dictar una pena de 15 años, aunque Sangha se enfrentaba a una posible condena máxima de 65 años de prisión.

Leé más:

El desgarrador posteo de Jennifer Aniston para Matthew Perry a un año de su muerte

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.