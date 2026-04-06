La empanada gallega es una de las recetas más rendidoras y prácticas para resolver un almuerzo o una cena familiar. Esta versión permite hacer la masa casera sin amasar, usando batidora, lo que simplifica mucho el proceso y permite obtener una textura suave y fácil de estirar.

Con ingredientes simples y un relleno clásico de atún con verduras, es una preparación ideal para cocinar con anticipación, freezar por porciones o servir en reuniones. Además, se puede adaptar fácilmente según los gustos de cada casa.

Ingredientes

Masa

500 g de harina.

80 cc de leche.

30 g de levadura.

125 g de manteca

10 g de sal.

20 g de azúcar.

4 huevos.

Relleno

500 g de atún.

Un morrón grande.

cebollas.

2 cdas de pimentón.

Sal y pimienta, a gusto.

2 cdas de azúcar.

2 huevos.

El salteado de la cebolla y morrón, un paso clave en la receta de la Empanada Gallega. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En una batidora, colocar la harina, los huevos, la sal, el azúcar, la levadura, la leche y la manteca pomada. Batir todo con la amasadora durante cinco minutos. Dejar reposar 30 minutos y luego estirar. Una parte para la base, otra para la tapa y si sobra masa no sirve para la decoración de la tarta gallega. En una sartén, colocar aceite y cocinar bien la cebolla cortada en juliana y el morrón cortado en juliana. Condimentar con sal, pimienta, un poco de azúcar y pimentón. Una vez que ya está cocido, colocar en un bowl y agregar el atún y los huevos Mezclar bien y reservar. En una placa rectangular pintada con manteca, colocar la masa de base, luego agregar el relleno, luego colocar la tapa de la masa. Hacer el repulgue. Colocar unas tiritas de decoración de masa. Pintar con huevo.

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