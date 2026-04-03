David Beckham adquirió una impactante mansión frente al mar en Florida valuada en 70 millones de dólares, una propiedad que redefine el concepto de exclusividad inmobiliaria en Estados Unidos.

La residencia se ubica sobre North Bay Road, una de las zonas más codiciadas de Miami Beach, elegida por celebridades, empresarios y figuras del deporte por su privacidad y seguridad.

Con un diseño moderno y líneas minimalistas, la casa de David Beckham combina arquitectura contemporánea, tecnología de última generación y una ubicación privilegiada con vistas abiertas a la Bahía de Biscayne.

Así es la mansión de David Beckham en Florida: está valuada en 70 millones de dólares y tiene vista a la Bahía | Créditos: The Mega Agency

Construida en 2018, la propiedad cuenta con más de 1.370 metros cuadrados cubiertos y fue inicialmente tasada en 80 millones de dólares.

Sin embargo, el exfutbolista logró cerrar la operación por 70 millones, una negociación que refleja su experiencia en el mundo de los negocios y las inversiones inmobiliarias de alto perfil.

Así es la mansión de David Beckham en Florida: está valuada en 70 millones de dólares y tiene vista a la Bahía | Créditos: The Mega Agency

ASÍ ES LA MANSIÓN DE BECKHAM EN FLORIDA

La casa ofrece nueve dormitorios y trece baños distribuidos en amplios espacios abiertos que priorizan la luz natural y las vistas al mar. Los interiores destacan por el uso de mármol, madera clara y grandes superficies vidriadas, elementos que refuerzan una estética elegante y moderna.

Así es la mansión de David Beckham en Florida: está valuada en 70 millones de dólares y tiene vista a la Bahía | Créditos: The Mega Agency

Entre las comodidades sobresalen un gimnasio completamente equipado, un spa privado con sauna y sector de masajes, una sala de cine doméstica con tecnología premium y una cocina profesional diseñada tanto para el uso familiar como para eventos exclusivos.

Así es la mansión de David Beckham en Florida: está valuada en 70 millones de dólares y tiene vista a la Bahía | Créditos: The Mega Agency

El exterior no se queda atrás. La propiedad incluye una piscina infinita orientada hacia la bahía, jardines cuidadosamente diseñados y un muelle privado que permite acceso directo al agua, características que consolidan la sensación de vivir en un resort de lujo permanente.