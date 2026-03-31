Los Chinchillos del Caribe, la agrupación de Puerto Rico que fusiona cumbia, urbano y rock bajo el concepto de “cumbia boricua”, disfruta de su más reciente lanzamiento, “Pa Que Sudes”, en colaboración con Jowell —integrante del dúo Jowell & Randy—, que se posiciona como uno de los temas con mayor proyección del momento.

La canción no solo logró trascender fronteras, sino que también viene marcando un crecimiento sostenido para la agrupación, que continúa expandiendo su alcance en distintos mercados. Entre sus logros recientes, el sencillo tuvo una destacada repercusión en países como Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico, donde comenzó a ganar espacio en importantes plataformas radiales, reflejando la fuerte conexión del público con su propuesta.

Este gran presente también está respaldado por una intensa actividad en vivo. El grupo fue el encargado de abrir los shows de Jowell & Randy en distintos países de la región, incluyendo su paso por Tecnópolis y el Movistar Arena, además de presentaciones en el Movistar Arena, el Movistar Arena y el icónico Auditorio Nacional. Estos escenarios reafirman su crecimiento y su conexión con públicos de diferentes partes del continente.