Valentina Salezzi, la cocinera del programa La Mañana con Moria, sorprendió al preparar en vivo un original huevo de Pascua en gajos, una tendencia que crece en redes por ser práctica, económica y súper tentadora.

“Es una tendencia absoluta. Hacés huevos de Pascua en tu casa y te ahorrás un buen billete”, explicó, mientras mostraba el resultado final, que combina chocolate negro y blanco con distintos rellenos.

Cómo hacer el huevo de Pascua viral en gajos: la receta fácil y económica de Valentina Salezzi (eltrece)

Paso a paso del huevo de Pascua en gajos

Para empezar, Valentina recomendó usar chocolate de repostería, ya sea amargo o blanco.

El primer paso es derretir el chocolate, ya sea a baño María o en el microondas, en intervalos de 30 segundos para evitar que se queme.

Luego, hay que colocar el chocolate en moldes con forma de gajos, una clave de esta receta viral. “Vas a poner el chocolate en el gajito”, explicó.

Después, llevar a la heladera durante unos cinco minutos hasta que solidifique.

Una vez frío, llega el momento más creativo: rellenar cada gajo a gusto. Se pueden usar opciones como dulce de leche, crema de avellanas, frutas o confites.

“Lo vas a rellenar a gusto… con lo que quieras”, detalló la cocinera.

Finalmente, se sellan los gajos con más chocolate y se arma el huevo completo, combinando distintos sabores en una misma pieza.

Cómo hacer el huevo de Pascua viral en gajos: la receta fácil y económica de Valentina Salezzi (eltrece)

Una opción rica y más económica

Durante el programa, destacaron que este tipo de huevos puede resultar mucho más accesible que comprarlos ya hechos.

“Te juro que te va a salir más barato comprarte dos moldes que ir a comprarlo”, aseguró Valentina, al mencionar los altos precios de algunos productos en el mercado.

Además, explicó que se trata de una tendencia que llega desde Brasil y que cada vez gana más popularidad.

Con esta receta, la cocinera logró una opción ideal para celebrar Pascuas de forma casera, creativa y sin gastar de más.