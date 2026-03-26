Falta una semana para Pascua y, en un mundo donde los huevos de chocolate industriales parecen repetirse año tras año, una propuesta artesanal logró romper la monotonía y se volvió viral en las redes sociales. La clave: no tener que elegir un solo sabor y poder probarlos todos de una sola vez.

En América Noticias, Gonzalo Sorbo visitó a la chef Ghi de Souza, que apostó por un formato innovador: huevos en versión degustación. Cada caja trae seis unidades de chocolate premium, rellenas con preparaciones artesanales que llevan la experiencia a otro nivel.

La idea es simple pero revolucionaria: cada huevo es una “casca” rellena con un sabor distinto, inspirada en postres de alta gama. Así, el combo funciona como un menú de pasos, pero en versión chocolatera y su autora asegura que rinde “para 10 personas”.

Foto: captura América TV

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No se trata solo de variedad, sino de calidad. Los rellenos son elaborados a mano y pensados para sorprender con cada bocado. El formato chico permite probar todos los sabores sin tener que resignar ninguno. La caja degustación incluye seis opciones que cubren todos los antojos: desde lo dulce y cremoso hasta lo ácido y crocante. Estos son los sabores que explican el éxito viral:

Praliné de pistacho: una crema suave con el toque justo de crocante.

Dulce de leche crocante: el clásico argentino, infalible.

Maracuyá: el contraste ácido que equilibra el chocolate.

Nido con frutos rojos: mezcla de cremosidad y acidez.

Caramelo salgado con brownie: intensidad y textura en cada cucharada.

Chocolate belga: la opción tradicional para los más clásicos.

Foto: Instagram @lachef.ar

El precio también llamó la atención de los fanáticos del chocolate. El combo de cuatro unidades arranca en $24.800, mientras que la caja completa de seis piezas (de entre 80 y 95 gramos cada una) llega a $35.800. La propuesta se convirtió en la favorita de quienes buscan algo distinto para esta Pascua: variedad, calidad y una experiencia gourmet en cada bocado.

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