Agus Bernasconi confirmó uno de los shows más importantes de su carrera: su primer Teatro Ópera, que tendrá lugar el 18 de septiembre de 2026 .

Entradas a la venta a través de Ticketek.

Este concierto marcará un antes y un después en su camino como solista, con una propuesta conceptual bajo el lema “Siempre Fue Música”, donde el artista buscará unir su historia con su presente en un formato más íntimo, personal y auténtico.

“Quién Dice”: el nuevo single de Agus Bernasconi

El anuncio llega acompañado del estreno de “Quién Dice”, su nuevo lanzamiento para 2026. Producido en Miami, el tema muestra una evolución sonora con influencias latinas contemporáneas y una impronta emocional que conecta directamente con su público.

La canción reafirma el rumbo de su etapa solista, en la que Bernasconi viene construyendo una identidad propia con un sonido más definido y proyección internacional.

Un show clave en su carrera

El espectáculo del 18 de septiembre no será un recital más: promete una puesta en escena impactante, con sorpresas y un recorrido por sus nuevas canciones, reflejando el momento de transformación artística que atraviesa.

Este show en el Teatro Ópera se posiciona como el primer gran hito de esta nueva etapa.

De MYA al camino solista

Agus Bernasconi inició su carrera desde muy joven y alcanzó gran popularidad tras su paso por la serie Aliados, creada por Cris Morena, y luego por su participación en Soy Luna, que lo proyectó a nivel internacional.

En la música, consolidó su éxito como parte del dúo MYA, junto a Maxi Espíndola, colaborando con grandes figuras como Tini, Duki, Emilia y Manuel Turizo, entre muchos otros.

Una nueva etapa con proyección internacional

Desde 2025, Bernasconi apostó de lleno a su carrera solista con temas como “Qué hice mal” y “La última canción”, consolidando una evolución artística que en 2026 toma un giro más global.