La denuncia que Juana Tinelli hizo por amenazas telefónicas, en la que mencionó a Gustavo Scaglione como el hombre que había motorizado el amedrentamiento no solo fue desestimada, sino que ahora se le volverá en contra.

“El denunciado inicia acciones legales por falsa denuncia”, adelantó Marina Calabró sobre el dueño de Telefe y América.

Además, el empresario “va a pedir una retractación pública, o un pedido de disculpas públicas”.

Foto de Instagram @juanittinelli1

La causa de Juana Tinelli por amenazas

Días atrás, la Justicia dispuso el “archivo de la denuncia”, por “falta de pruebas sobre la materialidad del hecho”.

“Se recibió el registro de llamadas correspondientes al día en que habría ocurrido el suceso denunciado, así como también la información relativa a la activación de antenas, sin que de los informes remitidos surja la existencia de la llamada referida”, afirma el documento.

Gustavo Scaglione y Josefina Daminato (Foto: Movilpress)

En duros términos continuaron: “La querellante decidió no entregar su teléfono celular para la extracción forense”.

Para colmo, Juana Tinelli se había excusado en haber borrado al instante el registro de la comunicación que dice haber mantenido.