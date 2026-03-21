Cande Molfese viajó a Punta Cana junto a su novio, Joaquín, y desde allí compartió con sus seguidores una serie de postales que reflejan uno de los momentos más plenos de su vida personal.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un álbum en su cuenta de Instagram en el que dejó ver la intimidad de su escapada.

Cande Molfese disfruta sus vacaciones en El Caribe: las mejores fotos con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

“Días soñados”, escribió Cande Molfese como presentación de una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus fans. El destino elegido no fue casual: playas de arena blanca, mar turquesa y un entorno natural que combina relax y exclusividad.

Cande Molfese disfruta sus vacaciones en El Caribe: las mejores fotos con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

LAS VACACIONES DE CANDE MOLFESE EN EL CARIBE

En una de las fotos más comentadas, se la puede ver disfrutando del sol bajo una sombrilla de paja, con gafas oscuras y bikini, en una postal que resume el espíritu del viaje. El contraste entre el cielo despejado, las palmeras y la tranquilidad del lugar refuerza la sensación de desconexión total.

Cande Molfese disfruta sus vacaciones en El Caribe: las mejores fotos con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

Se los ve abrazados dentro de la pileta, sonrientes y relajados, en medio de un entorno que invita al disfrute. Las imágenes transmiten cercanía y naturalidad, y reflejan una etapa de estabilidad emocional para la actriz.

Cande Molfese disfruta sus vacaciones en El Caribe: las mejores fotos con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

Además del descanso, la agenda incluyó actividades recreativas. Fiel a su estilo activo, Molfese se animó a explorar el mar con snorkel, una experiencia que documentó con una imagen espontánea donde se la ve equipada y lista para sumergirse.

Cande Molfese disfruta sus vacaciones en El Caribe: las mejores fotos con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

También hubo espacio para propuestas más distendidas, como una divertida partida en un ajedrez gigante al aire libre, rodeada de jardines tropicales.