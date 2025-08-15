Cande Molfese disfruta del amor y ahora mostró las fotos de una escapada romántica con Joaquín a Carmelo, Uruguay.
La actriz y ganadora de Bake Off Famosos subió un carrusel con las mejores fotos de sus días de descanso.
Además de recomendar el complejo “Carmelo Resort and Spa” por tratarse de una acción comercial, lo hizo con un mensaje genuino: “Yo sé lo que les digo. Les va a encantar. ¡Es un sueño!”.
CANDE MOLFESE, ENAMORADA
Esta vez, Cande publicó fotos en un resort uruguayo, pero ya había presentado en sociedad a su nueva pareja luego de un viaje juntos a Brasil.
La panelista de Perros de la Calle conoció a Joaquín, que es productor teatral, y mantuvo en silencio la relación hasta que subieron al primer avión juntos.