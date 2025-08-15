Cande Molfese disfruta del amor y ahora mostró las fotos de una escapada romántica con Joaquín a Carmelo, Uruguay.

La actriz y ganadora de Bake Off Famosos subió un carrusel con las mejores fotos de sus días de descanso.

Las fotos de la escapada romántica de Cande Molfese con su pareja | Créditos: Instagram @candemolfese

Además de recomendar el complejo “Carmelo Resort and Spa” por tratarse de una acción comercial, lo hizo con un mensaje genuino: “Yo sé lo que les digo. Les va a encantar. ¡Es un sueño!”.

CANDE MOLFESE, ENAMORADA

Esta vez, Cande publicó fotos en un resort uruguayo, pero ya había presentado en sociedad a su nueva pareja luego de un viaje juntos a Brasil.

La panelista de Perros de la Calle conoció a Joaquín, que es productor teatral, y mantuvo en silencio la relación hasta que subieron al primer avión juntos.